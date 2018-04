Brođani opet strahuju: U čaši vode pojavile se masne mrlje

Voda u Slavonskom Brodu zdravstveno je ispravna za piće, kuhanje i pranje. Tako tvrde u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. No, dio građana, nepovjerljiv prema institucijama osobito nakon nedavnog zagađenja vode uoči Uskrsa, i dalje ne koristi vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava

'Čula sam od ljudi da je voda masna, ali da se to vidi tek kada malo odstoji, pa sam napravila eksperiment, a jutros je na površini vode u sredini čaše vidljivo formirana masna mrlja u sredini' , javila je čitateljica ovom portalu, poslavši im i fotografije čaše s vodom.

'Netko ipak nešto krije. Nemoguće da je voda ispravna, a tako masna, ne može to biti samo kod mene. Otkako je objavljeno da je voda ispravna, kombinirali smo - pili smo vodu iz boce, ali i onu iz slavine. Od jutros, kada sam vidjela kako izgleda, sigurno ju više neću piti, a ovaj uzorak planiram odnijeti u Zavod za javno zdravstvo', dodala je Brođanka.

Je li masna mrlja koja se vidi na fotografiji povezana s nedavnim zagađenjem, nitko od nas ne može tvrditi, no gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara smatra da to nije povezano, javlja Jutarnji list. 'Voda se analizira redovito. Jučer su od Zavoda za javno zdravstvo i Vodovoda uzeti uzorci, a danas ih je uzela i sanitarna inspekcija. Čisto sumnjam da je to povezano s posljednjim onečišćenjem. Nisam primijetio ni da voda smrdi ni da se u njoj nešto vidi', rekao je Duspara.