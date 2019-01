'Britanci zaista trebaju biti zabrinuti za svoju budućnost'

Britanska premijerka Theresa May preživjela je glasovanje o povjerenju vladi dan nakon što je u parlamentu pretrpjela povijesni poraz sa sporazumom o Brexitu. Jeremy Corbyn, šef laburista koji je zatražio njen opoziv, poručio joj je da bi bilo tko drugi na njezinu mjestu nakon takvog poraza podnio ostavku. Politički analitičar Denis Avdagić smatra da se svi britanski političari trenutno trebaju posuti pepelom.

Avdagić je za tportal kazao kako nakon svega ima osjećaj da bi i Corbyn trebao biti taj koji bi u ovom trenutku trebao dati ostavku. 'Čini mi se da ni on nije ispunio svoju ulogu, možda bi netko rekao da je to bila savršena uloga u trenutku nakon katastrofalnog poraza koji je pretrpjela May u utorak, prilikom glasovanja o sporazumu o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije koji je dogovorila s Bruxellesom. Crobyn je trebao briljirati, poentirati na svemu, ali to nismo vidjeli. Nismo vidjeli ništa od toga, vidjeli smo vrlo slabašnog čovjeka koji izgleda vrlo nesigurno, kao da zastupa nešto u što ni sam nije siguran', smatra Avdagić, kojemu se čini da je Corbyn i sam promašio situaciju gdje se od njega očekivalo da on bude taj koji će zagovarati drugi referendum, a on zapravo igra igru koja je puno bliža premijerki May nego onome što bi trebao zastupati kao šef oporbe.

Analitičar smatra da smo sada u situaciji koja je prilično bizarna i u kojoj s pravom dobar dio Europe ismijava Britaniju. Čini mu se da u Europi ima sve manje bojazni, pa čak i od 'hard Brexita', nakon svega što se događa u Londonu. 'I da, Britanci zaista trebaju biti uplašeni za svoju budućnost s obzirom na to kako to izgleda u njihovom parlamentu i kako se njihovi politički lideri ponašaju. Ja bih se na mjestu bilo kakvog Britanaca, na bilo kojem položaju, bio to neki biznismen ili državni službenik ili, da tako kažemo, obični građanin koji nema neku veću ulogu, zabrinuo za svoju situaciju', ističe Avdagić. Čini se da Britanci ne traže rješenja nego očekuju da im se dostave odgovori na Brexit iz Bruxellesa koji će ih zadovoljiti? 'Kao što znamo, Bruxelles nije sklon revolucionarnim i nekakvim izuzetno kreativnim rješenjima. Bruxelles je birokratska aparatura koja služi zemljama članicama na način da ponudi nekakva rješenja koja su između svega najmanje zvučnoga, a ne da izmisle nešto što će uzdrmati čitavu poziciju, a to je ono što njima sada treba', smatra Avdagić.

Ocjenjuje da Britanci nisu u stanju sami izmisliti ništa da ih izvuče iz nastale situacije. Sada bi, smatra, bilo najbolje da im Bruxelles nešto ponudi i da se oko toga posvađaju i u nekoj boljoj varijanti slože. 'To je, naravno, nemoguće i ne znamo gdje će ovo završiti. To je jedna situacija na koju nitko nije mogao računati. Podsjetio bih da sam bio jedan od prvih koji je rekao odmah kad su imali referendum da razmisle da to odbace na bilo koji način - novim referendumom ili nekakvim unutarnjopolitičkim kreativnijim rješenjima jer čini mi se da će to biti najbolji izlaz za Veliku Britaniju. Shvaćaju li to oni ili ne, druga je stvar, ali to je posljednje i najbolje rješenje s obzirom na to kako sve to izgleda i ide', kaže Avdagić.