Britanci poslali borbene avione na Bliski istok: Tamo idu za potporu

Govoreći novinarima na putu prema sastanku G7 u Kanadi, britanski premijer odbio je isključiti mogućnost pružanja vojne podrške Izraelu, kao što se dogodilo prošlog listopada tijekom balističkog napada iz Teherana, javlja Sky News.

Ujedinjeno Kraljevstvo dosad nije interveniralo otkako su izraelski napadi započeli u petak.

No, premijer nije želio odgovoriti na pitanje hoće li se Velika Britanija uključiti kao što je to učinila prošle godine, kada su ga novinari to izravno pitali tijekom leta za Kanadu.

"Neću ulaziti u to", rekao je Keir Starmer.