Hrvatskoj danas 14 novozaraženih, od početka epidemije potvrđeno 2030 oboljelih. Nažalost, u KBC-u Split preminuo je pacijent pa je broj žrtava porastao na 55. Na respiratoru je dvoje bolesnika više nego jučer, a i oporavljenih je 69 više, a sutra počinje prva faza popuštanja mjera.

'Završavamo fazu u kojoj je bilo važno sačuvati ljudske živote, da ne dođe do eksponencijalnog rasta broja oboljelih i opterećenja zdravstvenog sustava . Sada počinje faza suživota s koronavirusom, on je tu. Očekujemo da će u ovoj fazi građani i dalje držati distancu, kako bi se umanjila mogućnost širenja virusa', rekao je ministar.

'Kontrole će biti, uglavnom po dojavama, prije svega u trgovinskim i drugim objektima. Jasno je da je nemoguće kontrolirati sve, i ne treba to raditi. Računamo na svijest građana, jer da nema samodiscipline koju su građani već pokazali, nikakve mjere ne bi pomogle', poručio je.

Postoji i nejasnoća oko rada praznicima i blagdanima - neki smatraju da za 1. svibnja primjerice mogu raditi - je li to točno: ' 1.5 je neradni dan i ne radi se', bio je kategoričan ministar.

'Nadam se da to toga neće doći do pogoršanja, znamo što se sve moći kada smo prisiljeni ići što se sve može zatvoriti, jer to je neizbježno ako dođe do pogoršanja. Svi moramo dati sve od sebe, držati se uputa, ne dopustiti virusu da nas iznenadi i ići prema normalizaciji', zaključio je.