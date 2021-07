Božinović otkrio što će biti s nogometnim utakmicama na jesen

Potpredsjednik Vlade i načelnik Nacionalnog stožera Civilne zaštite Davor Božinović boravio je u subotu u Aržanu odakle je komentirao provođenju novih epidemioloških mjera, organizaciju nogometnih utakmica i obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u Kninu

Istaknuo je da sada po svim krajevima zemlje imamo mnogo manifestacija, pogotovu u priobalju i teško ih je sve iskontrolirati ukoliko ne postoji angažman svih. Uvjeren je da ćemo ovu sezonu izgurati bolje nego što je to bilo prošle godine i sa boljim brojkama.

'Nakon 17 mjeseci iskustva s pandemijom znamo da su događaji koji okupljaju veliki broj ljudi, ukoliko se ne drže mjera, zapravo mjesta odakle se zaraza može širiti velikom brzinom. To su takozvani super-širitelji i nove mjere se zapravo koncentriraju na nadzor prije svega lokalnih jedinica i stožera civilne zaštite', kazao je Božinović, prenosi Slobodna Dalmacija .

Siguran je da smo spremni uhvatiti se u koštac sa sadašnjom situacijom, jer će svaki grad, svaka županija pripremiti se kako danas-sutra ne bi bile u nekim težim situacijama.

'Znači ako procjene da bi neka manifestacija mogla donijeti nevolje, neće je odobriti', poručio je Božinović.

Što se tiče nogometa, Božinović je kazao da smo vidjeli ovu utakmicu u Splitu za koju će netko reći na žalost, a netko drugi na sreću što u ovoj pandemiji nemamo više utakmica gdje ima više tisuća posjetitelja.

'Važno je provesti sve one mjere koje su propisane, kao uostalom i za manje događaje', poručio je potpredsjednik Vlade i prvi čovjek Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Kazao je da je ono što se mijenja u ovih šest županija i dijelu Ličko senjske županije to da na utakmicama svi gledatelji moraju imati Covid putovnice, znači da su cijepljeni ili su preboljeli ili friško testirani.

'Pokazalo se to sada u Splitu da je to moguće i na jesen će svi na tribinama morati imati te putovnice. Organizatori takvih utakmica, lokalni stožeri i policija će vršiti kontrolu takvih događaja i budite uvjereni da će to tako biti', naveo je Božinović.

Za događaje poput obilježavanja obljetnica i javnih okupljanja iznad tisuću ljudi Hrvatski zavod za javno zdravstvo radi poseban epidemiološki okvir. On će u obzir prije svega uzeti zaštitu zdravlja ljudi, ali sve se to može napraviti otprilike kao i lani, pa da nam i najveća naša obljetnica u Kninu prođe bez izviješća o zarazi i siguran je da će to tako biti.