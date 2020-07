Božinović opisao što će se dogoditi onima koji nemaju masku, a žele neku uslugu

'Naš je pristup orijentiran prema podizanju svijesti ljudi...Sad je konsenzualno prihvaćeno da maske štite, pogotovo ako ih nosimo svi u zatvorenim prostorima', rekao je Davor Božinović

'To bi bilo i nemoguće izvesti'

Opisao je i kako će izgledati ako netko nema masku, a želi dobiti neku uslugu.

'Ne smije dobiti uslugu, to je sad odgovornost institucije u koju je osoba došla i šalterskog službenika koji zapravo bi pomogao nekome tko može ugroziti i njezino zdravlje. Postoje zakonska rješenja i za te situacije', kazao je.

Objasnio je i po kojim će zakonima kažnjavati ljude.

'Tu ima i Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ovo što vi govorite ide i prema prekršaju protiv javnog reda i mira. No, prepustimo to životu, a ja se nadam da će nas život naučiti u ovom novom normalnom da će maske nositi svi jer to je zapravo dobro za sve', objasnio je.