Božinović: O svim mjerama od srijede će se odlučivati na razini države

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u ponedjeljak da će se o budućim mjerama za suzbijanje epidemije koronavirusa odlučivati na razini države, a da će te mjere slijediti županijski stožeri civilne zaštite

"Prije nekoliko tjedna smo zaključili da treba ići u tom smjeru. Sad je očito sazrio i politički trenutak. Radi se samo o tome da se odluke moraju donositi na razini države, da one moraju biti brze i to je najbolji način da one čim prije zažive i da svi kojih se to tiče ih odmah počnu primjenjivati", rekao je Božinović, predsjednik Nacionalnog stožera Civilne zaštite.

"Sve je od prvog dana komunicirano sukladno postojećim zakonima, međutim u posljednje vrijeme imamo činjenice da su određene lokalne sredine donosile odluke za sebe", kazao je Božinović.