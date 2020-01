Šef Počasnog bleiburškog voda objavio navodne dokaze da je Milanović bio u Partiji, on uzvraća: To su krivotvorine iz kuhinje Vase Brkića i Vučića

Nakon što je Bože Vukušić iz Počasnog bleiburškog voda na Facebooku objavio preslike navodnih dokumenata koji bi trebali dokazati da je ne samo otac Zorana Milanovića bio dulje u Komunističkoj partiji nego što to njegov sin tvrdi, već da je i sam predsjednički kandidat bio član te iste organizacije, oglasio se i prozvani Zoran Milanović koji tvrdi da je riječ o 'jeftinim krivotvorinama'

'Zoran Milanović je u debati za predsjedničke izbore na RTL-u 30. prosinca 2019., polemizirajući s Kolindom Grabar Kitarević o obiteljskom nasljeđu, izjavio da je njegov otac Stipe Milanović „još 1982.“ napustio Partiju i od tada praktički bio nepoćudan za jugo-komunistički režim. Međutim, partijski dosje Stipe Milanovića otkriva da to nije istina, već da je on Partiju napustio tek krajem 1988. te da je u to vrijeme bio jedan od direktora Centra za ekonomski razvoj grada Zagreba.