Bošnjaković: Bojkot nije rješenje, nemam osjećaj da se HRT srozao

Smanjenje broja ministarstava, pomilovanje Huanita Luksetića, reguliranje tzv. utjerivača dugova, Ovršni i Kazneni zakon, bojkot HRT-a i odgovornost HDZ-a o stanju na javnoj televiziji, teme su o kojima je Media servis razgovarao s ministrom pravosuđa Draženom Bošnjakovićem

Na pitanje slaže li se s tom idejom, Bošnjaković je rekao: 'Slažem se da bi se broj ministarstava trebao smanjiti jer neke veće države imaju manje ministarstava od nas i možda bi to bio efikasniji model. Moram priznati da ta dva resora nikad nisu funkcionirala zajedno. Imali smo u povijesti neke druge kombinacije, ali za ovu ne znam, tako da nisam siguran bi li to bilo najbolje.'

Mediji navode i da se ovim zakonom vraća model zapošljavanja još iz vremena Zorana Milanovića, koji je HDZ oštro kritizirao - da se ne ograničava broj državnih tajnika, ministri bi mogli zapošljavati odane ljude bez javnog natječaja, probnog rada, stručnog ispita.

Bošnjaković tvrdi da prijedlog zakona nije vidio, ali da nikad nije imao, niti će imati, problema s javnim natječajem.

Javni natječaj preferiram kao najbolji oblik da se dođe do stručnih ljudi. Mislim da je dobro što ćemo se vratiti na sustav ravnatelja, kao što je i najvaljeno, mislim da je to dobar način. Ne vidim problem u tome', rekao je Bošnjaković.

Osvrnuo se i na pomilovanje Huanita Luksetića. Kaže kako je u tom slučaju, s obzirom na to da je teško bolestan, teško razgraničiti što je dopušteno, a što ne.

'U svakom slučaju, dopušteno je čovjeku da se bori za svoje zdravlje i svoj život, da ne živi u mukama i bolovima. Ja se zalažem za to da preveniramo takve situacije da ljudi sami moraju uzgajati nešto što nije dopušteno. Zalažem se za to da to bude pod kontrolom liječnika i da on onda kaže - vi možete dobiti toliko grama, otići u apoteku i to uzeti', poručuje ministar pravosuđa.

Nije siguran da nam je u ovom slučaju potrebna bolja zakonska regulativa, nego, kako kaže, bolja praksa.

Tvrdi da Ovršni zakon koji predlaže, a koji je izazvao mnogo kritika - poput one da se ne odnosi na postojeće ovrhe i da nije u skladu s Ustavom i Konvencijom o zaštiti ljudskih prava - izbalansiran. Iako struka upozorava da će opet doći do masovnog neplaćanja računa, Bošnjaković je još jedanput ponovio da je zakon dobar i da su svi imali pravo, i još imaju, iznositi prijedloge.

'Moram priznati da nisam vidio konstruktivan prijedlog koji bi doveo do bolje situacije od one u kojoj jesmo i nisam vidio prijedlog koji bi ovaj zakon učinio boljim. Bilo je protivljenja digitalizaciji, ali to je nemoguće zaustaviti. Mislim da će ovrha, kada bude digitalizirana, biti brža i jeftinija, a to je interes i dužnika i vjerovnika', kaže Bošnjaković.

Jedan od prijedloga blokiranih građana jest da se zabrane ovrhe do 100 kuna, na što ministar kaže: 'Nisam pobornik da mi u sustavu imamo pravnu prazninu. Nekome 100 kuna znači nešto, nekome je to princip. I ako on nema mogućnost na legalan način naplatiti svojih 100 kuna, kakvim će sredstvima pribjegavati? Mislim da treba slati poruke da obaveze treba izvršavati.'