Borba za život trofejnog hrvatskog trenera: Iz pakla Tripolija pobjegao je u Tunis, ispričao nam je sve o svom bijegu

Proslavljeni hrvatski košarkaški trener Željko Pavličević zatekao se u kaosu Tripolija, koji je od kraja prošlog tjedna ponovno potonuo u ratno stanje nakon što su snage generala Kalife Haftara s istoka Libije odlučile napasti glavni grad. U razgovoru za tportal ispričao je kako je uspio napustiti Tripoli te se osvrnuo na situaciju u Libiji koja se ponovno našla na pragu još jednog krvavog sukoba

Putem do tuniske granice mnogo je opasnosti jer u gradovima djeluju razne paravojne i radikalne islamske skupine odane samo sebi. Brojna su svjedočanstva o zlostavljanjima migranata koji su se kroz Libiju pokušali dokopati Europe.

'Iznenada, moram reći iznenada, jer do ovoga trenutka u Libiji nije bilo ozbiljnijih sukoba iako je zemlja podijeljena između različitih frakcija', kazao nam je Pavličević, podsjetivši da se uskoro trebao održati sastanak premijera Saraja i generala Haftara pod pokroviteljstvom UN-a, ali se Haftar predomislio i odlučio krenuti na Tripoli te osvojiti ga.

'Stali smo jedno sedam do 10 puta, što ozbiljnijih, što neozbiljnijih zadržavanja. Kontrola putovnica, tko su, što su, s obzirom na to da su sa mnom bili igrači, Amerikanci. Nije bilo neugodnosti, ali svi su naoružani i gledaju što se događa', kazao nam je Pavličević.

Kazao je da im je za put od Tripolija do tuniske granice, za nekih 180 kilometara, trebalo nešto manje od šest sati.

Željko Pavličević prije dva mjeseca prihvatio je poziv da preuzme posao vođenja velikog libijskog kluba Al Ittihada . No sada je zbog rata bio prisiljen pobjeći bez osvrtanja.

'Postoje kontrole, ali ništa posebno', navodi i objašnjava da su se te skupine skupile i zajedno pružile otpor Haftaru pa se sve pretvorilo u malo žešći sukob.

'Znači, nije bilo brzog osvajanja i odužilo se to do danas', kaže nam iz prve ruke Pavličević.

'U samom Tripoliju, koji ima dva i pol milijuna, čak i više ljudi jer su mnogi doselili poslije rata, nije se osjećala ratna nervoza. Ljudi su skupljali nešto više hrane i bili su redovi za benzin, ali normalan život je tekao. Možda je bilo malo mirnije jer se nije nepotrebno izlazilo, sve do jučer, kada je prvi put bombardiran aerodrom u gradu', kaže nam trener.

Objašnjava da aerodrom na kojem se vode borbe ne funkcionira od 2014. godine, a on je strateški bitan zato što je to ulaz u grad i jer autocesta vodi do njega.

'U subotu se trebao održati play off, ali je ministarstvo odlučio da se ne igra jer su ekipe iz Tripolija i Bengazija i da se ne bi dolijevala vatra. Čekali smo nastavak, trebalo se igrati u Bengaziju, ali jučer se dogodilo ono što nismo očekivali - bombardirana je pista na aerodromu unutar grada - i onda smo i mi reagirali. U razgovoru s ljudima odlučili smo da ja i dva stranca odemo autom po slobodnoj liniji uz obalu prema Tunisu', ispričao nam je u dahu.

Putem su ih pratili ljudi iz kluba.

'Al Ittihad je veliki libijski klub, a čak su nas i navijači dočekali na dva mjesta i počastili nas jer su znali da idemo', s velikom dozom simpatije govori o Libiji Pavličević.

U dva mjeseca nitko mu u toj zemlji nije rekao ružnu riječ, naglašava.

'Strašno mi je žao ove zemlje i ovih ljudi, jer to su ponosni, divni ljudi. Oni nisu poput nekih drugih afričkih zemalja, kod njih nema prosjaka na ulicama i vidi se da su dugo imali dobar život, barem kad je o standardu riječ. Ali imaju onu filozofiju 'vrijeme nije problem' i prilično su nonšalantni po tom pitanju', kazao je Pavličević.