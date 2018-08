'Boli me pipi': Tko to stoji iza reklamne kampanje o kojoj se priča?

Reklamna kampanja za Pipi, jedan od najdugovječnijih hrvatskih brendova, ovog ljeta bez sumnje je ostavila traga i zahvaljujući 'bezbrižnom pozdravu s Jadrana' na duhovitim razglednicama - koje su se ovom prigodom vratile u upotrebu - otišla u svijet. Na samoj obali, a posebno u Dalmaciji, posljednjih tjedana primjećuje se porast broja poštanskih usluga, a na svakom koraku turisti koji sa zanimanjem slušaju domaćine kako se lome pokušavajući im prevesti originalne slogane

'Kud ja, tud i moje bove', 'Na moru sam prava bomba', 'Nosim džemper i liti', 'Što se tiče mase, masu sam opušten' - neki su od ukupno desetak verzija natpisa na spomenutim razglednicama ili plakatima, koje prate duhovite ilustracije ljetnih dogodovština običnih i prosječnih ljudi. Znatno debljih, dlakavijih ili smotanijih - odnosno normalnijih - od standarda koji vlada u reklamnoj industriji, no zato je tu dodatak '…i boli me pipi'.

'Društvene mreže preplavljene su fotografijama s godišnjih odmora, no one pokušavaju biti savršene: uhvatiti zalazak sunca da se ne vidi crvenilo na koži, naći kut iz kojeg se ne vidi podbradak i pozu iz koje tijelo izgleda besprijekorno. Time se gubi osjećaj bezbrižnosti i opuštenog uživanja. Naše razglednice pokazuju obične ljude na ljetovanju u svom uobičajenom elementu - opuštene, bez poziranja i skrivanja mana te s dozom humora na vlastiti račun', objašnjava kreativni direktor iz agencije Imago Darko Bosnar .

Razglednice iz ove kampanje namjeravalo se besplatno dijeliti putnicima na naplatnim kućicama autoceste u Dalmaciji, no 'nerazumnom birokratskom odlukom' - kako objašnjava Bosnar - to je zabranjeno. Ipak, one su nekako uspjele pronaći put do konzumenata, pa čak i 'probiti' algoritme Facebooka koji su slike automatski prepoznavali kao nepoćudne sadržaje.

'Cilj nam je vratiti slanje razglednica u modu, s tom razlikom da se sada ne šalju idealizirane, nego stvarne i duhovite situacije', dodaje on.