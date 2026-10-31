NA A3

Blicao vozačima i tjerao ih da požure, a onda su ga zaustavile Kobre: Evo što je otkriveno

I.H.

31.10.2026 u 12:50

Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Batelic/PIXSELL
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Zagrebačka policija izvijestila je da je riječ o ponavljaču najtežih prometnih prekršaja, kojeg su policijski službenici uhitili i priveli na sud

Sedamdesetdvogodišnji vozaču kojemu je dozvola ranije ukinuta zbog negativnih prekršajnih bodova, zaustavljen je na autocesti A3 dok je drugim vozačima blicao i požurivao ih. Zagrebačka policija izvijestila je da je riječ o ponavljaču najtežih prometnih prekršaja, kojeg su policijski službenici uhitili i priveli na sud.

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Incident se dogodio u ponedjeljak, 26. listopada, oko 18 sati. Muškarac je upravljao osobnim automobilom krapinskih registarskih oznaka, krećući se autocestom u smjeru zapada. Pritom je vozilima ispred sebe davao svjetlosne signale prednjim svjetlima, odnosno blicao im, čime je ugrožavao ostale sudionike u prometu.

Uočili su ga i zaustavili policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije. Nadzorom su utvrdili da 72-godišnjak upravlja vozilom prije stjecanja prava na samostalno upravljanje, odnosno bez položenog vozačkog ispita.

Osim toga, vozio je unatoč tome što mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, a na snazi mu je bila i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije. Policija je utvrdila i da nije držao potreban razmak iza dugog vozila.

Uhićen je i doveden na Općinski sud u Novom Zagrebu. Zagrebačka policija u optužnom je prijedlogu predložila da ga se proglasi krivim, kazni s deset dana zatvora te mu izrekne zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud ga je proglasio krivim, no umjesto predložene zatvorske kazne izrekao mu je novčanu kaznu od 1760 eura.

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