Bjelovarsko-bilogorska županija digitalizira akte o gradnji od 1968. do 2015. godine

Bjelovarsko-bilogorska županija u suradnji s Ministarstvom graditeljstva kreće u digitalizaciju postojećih akata o gradnji što će građanima omogućiti da s par klikova mišem dođu do potrebnih akata, odnosno do već izdanih građevinskih dozvola od 1968. do 2015. godine

'Nakon što se građevinske dozvole digitaliziraju, građani ih više neće morati tražiti u arhivima, što ponekad može potrajati i nekoliko dana, već će za svega par minuta do željenih građevinskih dozvola moći doći putem svog računala', priopćili su u srijedu iz Bjelovarsko-bilogorske županije.