Bivšim Bandićevim suradnicima iz afere GUP uvjetne kazne

Šestero bivših suradnika zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, optuženih u tzv. aferi GUP, u su petak su na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđeni na uvjetne kazne zbog malverzacija sa zagrebačkim urbanističkim planovima iz 2007.

Uskok je šestero optuženika teretio za pogodovanje investitorima koji su na gradskim zemljištima planirali izgradnju. Na početku sudskog postupka potencijalna imovinska korist za investitore je prema ocjeni vještakinje Melite Bestvine iznosila oko 68 milijuna kuna, no na kraju suđenja ta je korist nalazom iste vještakinje iznosila tek 360.000 kuna. Zbog toga je Uskok morao mijenjati činjenični opis optužnice.

"Provedenim građevinskim vještačenjem utvrđeno je da je izmjenama GUP-a bila pribavljena korist od 60 milijuna kuna. No, nakon što je tijekom rasprave ispitana vještakinja, ona je dopunom svog nalaza i mišljenja promijenila svoj prvotni nalaz. Nakon toga je ustanovljeno da se u tom slučaju ne bi radilo o znatnoj materijalnoj koristi, već neimovinskoj koristi za investitore, čime je na koncu promijenjen činjenični opis kaznenog djela pa se svi optuženi terete za zloporabu položaja i ovlasti. Tu su zastrani rokovi nešto kraći, no mi smatramo da zastare trenutno nema niti će vrlo skoro nastupiti obzirom na to da su je prekinuli drugi postupci", pojasnila je zamjenica ravnateljice Uskoka Marta Šamota Gajer.

Tužiteljica je spomenula zastaru jer je sutkinja Renata Miličević u obrazloženju presude navela da se objavom nepravomoćne presude zastarni rok pomiče za dvije godine. Uz to, zamjenica ravnateljice Uskoka najavila je žalbu na nepravomoćnu presudu zbog visine kazne.

"Da su investitori tražili izmjene GUP-a vjerojatno bi ih i dobili. Ipak, izmijene GUP-a su složena procedura koja mora proći kroz Gradsku skupštinu pa se to ovim ispravcima zaobišlo, čime se nije poštovala procedura. Time se pogodovalo investitorima'', kazala je sutkinja.

Pored zloporabe položaja, Horvat i ostalih petero osuđeni su i za krivotvorenje isprava, dok im je kao olakotna okolnost ocijenjena dosadašnja neosuđivanost, protek od 10 godina od počinjenja djela te to što se nitko od optuženika nije imovinski okoristio.

Iako se Bandića u medijima povezivali s aferom GUP, on nije bio obuhvaćen optužnicom. Njegovi suradnici Horvat i Bulum s Bandićem su osumnjičeni i u slučaju Agram, a protiv Jelavića se vodi poseban slučaj također zbog pogodovanja investitorima na štetu grada.