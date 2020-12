Bivši šef JANAF-a izašao je iz zatvora, njegov odvjetnik kaže: 'Kovačević će aktivno sudjelovati u ovom postupku'

Jutros su ispitani i posljednji svjedoci u slučaju Janaf pa je njegov bivši šef Dragan Kovačević, mogao biti pušten da se brani sa slobode.

Kovačevićev odvjetnik Tomislav Grahovac za RTL je pojasnio kako će se odvijati ovaj pravosudni proces u koji su indirektno upetljani i najviši državni dužnosnici.

'Istraga se dalje nastavlja. Gotovo na dnevnoj bazi se gomilaju stranice spisa, prikupljaju se drugi dokazi i u ovom trenutku doista je neizvjesno koliko dugo će trajati istraga. Zakonski rok je šest mjeseci, ali teško sumnjam da će to biti u tom roku zato što sigurno će ovdje s obzirom na opsežnost spisa i velikog broja dokaza koji se trebaju prikupiti rok će sigurno biti i prebačen, tražit će se produžetak roka za završetak istrage. Koliko će proći do suđenja, teško mi je reći, u ovom trenutku to su moje pretpostavke da vidim u ovih tri mjeseca da vidim kako se puni spis s dokumentacijom, uvjeren sam da će to biti tako', rekao je Grahovac.