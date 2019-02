Bivši kostarikanski predsjednik i dobitnik Nobela za mir optužen za seksualni napad na aktivisticu

Bivši predsjednik Kostarike i dobitnik Nobelove nagrade za mir Oscar Arias našao se u četvrtak usred velikog skandala nakon što ga je aktivistica za nuklearno razoružanje optužila za seksualni napad

Kostarikanski političar obavljao je dužnost predsjednika u dva mandata; prvi put od 1986. do 1990., a drugi put od 2006. do 2010. godine. Prestižnu Nobelovu nagradu za mir dobio je 1987. godine zbog svojih napora u okončanju građanskih ratova u Središnjoj Americi.

Žena koja ga je optužila za seksualni napad tvrdi da se dogodio tijekom poslovnog sastanka 1. prosinca 2014. u domu bivšeg predsjednika u kostarikanskoj prijestolnici San Joseu.

Aktivistica je za list Semanario Universidad ispričala da joj je Arias 'prišao straga, dirao grudi, počeo ljubiti i zatim penetrirao u nju prstima'.

'Odmah sam ga upozorila da je on oženjen, no on je nastavio s dodirivanjem. Nisam znala što da radim, osjećala sam se paralizirano', ispričala je aktivistica koja je u vrijeme napada imala 30 godina.

Ured državnog tužitelja potvrdio je za agenciju AP kako je zbog seksualnog prijestupa zaprimljena kaznena prijava protiv osobe koja se preziva Arias, odbivši priopćiti više informacija o nemilom događaju.