Bivši haški sudac upozorava: Karadžić i Mladić mogli bi biti oslobođeni

Bivši haški sudac Christoph Flügge u intervjuu za njemački list Die Zeit kritizirao je rad nekih sudaca i smatra apsurdnom odluku o smjeni sudaca Merona, Agiusa i Liua u žalbenim procesima Karadžiću i Mladiću. Flügge je prije nekoliko dana, 'iz ne samo privatnih razloga', podnio ostavku

Na upit novinara da razjasni na koga misli i odnosi li se njegova primjedba na izrazito kontroverznog francuskog suca Jean-Claudea Antoanettija, koji je donio oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju, Flügge nije želio govoriti o imenima, ali je upozorio na ono što se događa u žalbenim procesima Karadžiću i Mladiću, koji su osuđeni na prvoj instanci.

'U revizijskim procesima nadležni sudac udovoljio je molbi branitelja koji su ciljali na to da se suci proglase pristranima. Suci su potom zaista zamijenjeni - pod obrazloženjem da su sudjelovali u sličnim procesima pred Haškim sudom. To je apsurdno. Naravno da se Haški tribunal morao baviti istim povijesnim događajima - to je neizbježno. Kolega koji je ustanovio pristranost je iz neznanja o pravu ili iz ignorancije isključio te suce', smatra Christoph Flügge.