Bivši gradonačelnik New Yorka kvalificirao se za iduću debatu demokrata

Bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg u utorak se kvalificirao za ovotjednu predsjedničku debatu demokrata u Nevadi na kojoj će se po prvi put suprotstaviti demokratskim suparnicima za kandidaturu na predsjedničkim izborima krajem godine

bivši gradonačelnik new yorka

Procjenjuje se da je 78-godišnji Bloomberg 'težak' oko 60 milijardi dolara. Na izborima za gradonačelnika 2001. i 2005. je kao dugogodišnji demokrat prešao u redove republikanaca, da bi potom postao neovisan, te se na kraju ponovno vratio demokratima.

Izgledno je da će ga na debati u srijedu rivali napadati zbog navodnih diskriminatornih policijskih mjera tijekom njegove vladavine New Yorkom, kao i seksističkih praksi unutar njegove tvrtke.

'Oko Michaela Bloomberga ima mnogo toga za raspraviti', kazao je u nedjelju bivši potpredsjednik i demokratski kandidat Joe Biden za NBC. Bloomberg je u posljednjoj anketi objavljenoj u utorak zabilježio 19 posto podrške.

S takvim rezultatom je zadovoljio uvjete demokrata za sudjelovanje u debati jer je dobio dvoznamenkastu podršku u četiri nacionalne ankete koje priznaju, priopćila je njegova kampanja.

Bloomberg ne sudjeluje na predizborima u prve četiri savezne države - već održanim u Iowi i New Hampshireu, te Nevadi i Južnoj Karolini - nadajući se da će delegate početi dobivati na 'superutorak' 3. ožujka kad na birališta izlazi 14 saveznih država, među njima i Teksas i Kalifornija.

Najmanje petero drugih kandidata kvalificiralo se za debatu u srijedu, uoči izbora u Nevadi 22. veljače - Joe Biden, senatori Bernie Sanders, Elizabeth Warren i Amy Klobuchar, te bivši gradonačelnik gradića u Indiani Pete Buttigieg.

Warren i Sanders tvrde kako Bloomberg pokušava kupiti izbore. On im odgovara da igra prema pravilima te je ponudio financiranje borbe demokrata protiv Trumpa čak i ako on ne bude njegov protukandidat.

Demokratski protukandidati sigurno će ga napasti oko policijskih mjera koje su, prema njima, neproporcionalno ciljale afroameričku i latinoameričku populaciju.

Bloomberg se ispričao zbog te politike, poznate kao 'zaustavi i pretresi' (stop and frisk), uoči objave svoje kandidature za demokratsku predsjedničku nominaciju.

Njegova kampanja odbila je komentirati kritike oko izjava iz 2008. kojom je Bloomberg kolaps tržišta nekretnina povezao sa zabranom diskriminatorne prakse u SAD-u poznate kao 'redlining' u kojoj banke praktički odbijaju davati zajmove u određenim četvrtima. Bloomberg se ispričao i zbog svojih neprimjerenih šala.

'Jesam ikada izrekao neprimjerenu šalu? Da, zasigurno jesam. Žalim li to? Svakako, to je sramota', kazao je 15. siječnja za ABC. "No, znate, tako sam odrastao", dodao je tada.

Washington Post je u subotu objavio navodnu kopiju knjižnice na 32 strane dijeljenu na tulumu 1990. godine koja uključuje seksističke izjave Bloomberga koje su kompilirali njegovi kolege.

Post je pisao i o brojnim diskriminacijskim tužbama protiv medijske tvrtke Bloomberg LP u posljednja tri desetljeća.

U jednom slučaju je jedna zaposlenica podnijela tužbu jer je 1995., kad je Bloombergu rekla da je trudna, on navodno odgovorio 'ubij to'. On je odbacio tu tvrdnju, a slučaj je završio nagodbom. Washington Post je prenio izjave muškarca koji tvrdi da je svjedočio toj Bloombergovoj izjavi.

Bivši gradonačelnik u razgovoru za ABC kazao je kako je njegova tvrtka imala 'vrlo malo' slučajeva seksualnog uznemiravanja u odnosu na njezinu veličinu, te da bi 'većina ljudi rekla da je to odlično radno mjesto'.