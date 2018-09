Bivši direktor plinare i Bandićev suoptuženik u aferi Agram se slomio i priznao nedjelo

Bivši direktor zagrebačke plinare Ante Dodig u srijedu se nagodio se s Uskokom uoči pripremnog ročišta za suđenje gradonačelniku Milanu Bandiću, vlasniku CIOSA Petru Pripuzu i njihovim suoptuženicima u aferi Agram

Dodig je po riječima njegova odvjetnika Mate Matića priznao optužbe o nezakonitim zapošljavanjima te će biti sporazumno osuđen na uvjetnu kaznu. Presuda bi trebala biti objavljena u 14 sati.

'Za nas je proces završio i to je najbolje rješenje za našeg klijenta. To je preporuka s obzirom na stanje predmeta... to je najbolje rješenje', kazao je Matić ispred zagrebačkog Županijskog suda.

Na početku slučaja Agram s tužiteljstvom se nagodio i gradonačelnikov suradnik Dragutin Kosić.