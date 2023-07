Bivša ravnateljica Svetog Duha otkrila zašto je dala ostavku i što planira dalje

Na konstataciju da je prije dva mjeseca ste tvrdili da nećete dati ostavku, te što je naposljetku presudilo neopizivoj ostavci, Šimundić je za N1 odgovorila: 'Javila sam se na mjesto ravnateljice zato što sam htjela unijeti promjene, a ne radi same pozicije. Kad sam shvatila da promjene nisu moguće i da stojim pred zidom, donijela sam odluku da se povučem'.

Zna za neke od zaposlenika Svetog Duga koji se kriju iza anonimne skupine koja je podignula 20-ak kaznenih prijava, među njima i one zbog smrti na hitnom prijemu gradske bolnice. Šimundić kaže da je za nju bila bolna spoznaja to što je 'u tu prljavu igru bilo uvučeno puno više djelatnika nego što joj se to u početku činilo'.

'Koliko je meni poznato, protiv mene se ne vodi niti jedan kazneni postupak. Prijave su počele prije godinu dana. Do sada niti jedna nije potvrđena. Protiv mene nije podignuta niti jedna optužnica', rekla je Šimundić.