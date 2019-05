DIP objavio koliko je ljudi do 11.30 sati izašlo na izbore i gdje je najbolji odaziv

Hrvatska po treći put bira svoje zastupnike u Europski parlament, ima ih pravo izabrati 12 na mandat od pet godina. Biračka mjesta otvorena su u 7 sati, a zatvaraju se u 19 sati. Glasuje se na 'listićima' sa 33 liste i 396 kandidata, birač glasuje tako da zaokruži redni broj ispred naziva kandidacijske liste. Preferira li pojedinog kandidata na njoj, zaokružuje i redni broj ispred njegova imena i prezimena

Najmanje zanimanje za izbore pokazali su birači u Brodsko-posavskoj (8, 98 posto), Osječko-slavonskoj (8, 82) i Zadarskoj županiji (8, 82), no, ipak ih je, u odnosu na 2014., izašlo više na birališta.

12:00 Skroman, ali ipak veći broj birača nego prije pet godina, izašao je u nedjelju prijepodne na izbore.

Do 11,30 sati glasovalo je 9, 93 posto birača, što je za oko 2, 3 posto više u odnosu na 2014. godinu, objavilo je u podne Državno izborno povjerenstvo (DIP) no treba treba napomenuti, odaziv se tada 'mjerio' do 11 sati.Izraženo u apsolutnim brojkama, glasovalo je 339 tisuća birača, od 3, 8 milijuna, koliko ih ima pravo glasovati u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Sljedeće podatke o odazivu, DIP će objaviti u 17 sati, a prvi, ne posve potpuni rezultati izbora bit će poznati iza 23 sata, nakon što se zatvore biračka mjesta u Italiji čiji birači posljednji glasuju.

