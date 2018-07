Bili smo u Donjem Miholjcu uoči dočeka Vide i razgovarali s kumovima vatrenog bećara: Nije ni svjestan što ga čeka!

Svojeg bećara Domagoja Vidu s nestrpljenjem iščekuju u njegovu rodnom Donjem Miholjcu. Slavonski gradić na samoj granici s Mađarskom, u kojem je nešto manje od 10.000 stanovnika, priprema doček o kojem ni ne sluti

'Vrela je to krv, ne možeš ti to smiriti', smije se Žigić.

'Nema osobe koja ga u Miholjcu ne poznaje. Kada god dolazi na odmor, uvijek dođe ovdje. Obožava biti u Donjem Miholjcu. Dok je bio u Ukrajini, jedva je čekao godišnji da dođe kući. Nije njemu do mora. Redovit je i na lokalnom božićnom turniru, to mu je kao must have dolazak', otkriva nam Matija, kojega smo zatekli u društvu s Domagojevim bratom Hrvojem.

On je pak potpuna suprotnost Domagoju. Složna je u tome i cijela Domagojeva miholjačka ekipa. Tvrd orah, rekli bi. Unatoč nekoliko pokušaja nagovaranja, od Hrvoja smo uspjeli dobiti tek pristojnu odbijenicu.

'Dogovorili smo se da ne pričamo, ali je tata u jednom trenutku bio popustio', rekao nam je Hrvoje Vida, Domagojev stariji brat.

'Takav mu je brat', otkrivaju nam Miholjčani. Iako smo susreli i mamu Ružicu Vidu, zamolila nas je da ju ne fotografiramo jer će svi biti na dočeku. A tamo će ga u majici s istom porukom: 'Brate, ja sam iz Miholjca!', dočekati cijela ekipa.