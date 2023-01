Bilaver: Javne plaže neće biti ograđene, ostat će otvorene svim građanima

ržavni tajnik u u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver, predstavljajući pred saborskim odborima prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, poručio je u petak sumnjičavoj oporbi da javne plaže neće imati ogradu već će ostati otvorene svim građanima

" Sve plaže , osim plaža posebne uporabe ( plaže bolnica u sustavu javnog zdravstva, plaže za pse, nudističke i sl.) su javne. To znači da svi imaju jednak pristup i nijedna od tih plaža neće imati ogradu", rekao je Bilaver .

Ustvrdio je da su zbog toga pri izradi prijedloga zakona naišli na otpor onih kojima oduzimaju to pravo jer, ako su do sada resorti ili hoteli mogli ograđivati plaže - sada su im tu mogućnost oduzeli.

Bilaver je pojasnio da 50 posto plaža koje se nalaze unutar naseljenog područja može biti dano u koncesiju, ali ne smije biti ograđeno već na tu plažu može doći svatko.

"Ako netko ne želi koristiti nečiju ležaljku ili suncobran, neće to koristiti već će leći na svoj ručnik i uživati na toj plaži", poručio je podsjetivši kako se to po dosadašnjem zakonu nije moglo bez plaćanja ulaznica za plažu.

Bilaver je istaknuo da će se po prijedlogu zakona otvoriti i plaže koje su izgradnjom resorta bile u koncesiji. Tako, nakon isteka koncesije, one više neće moći biti ograđene.

"Govoriti o tome da se plaže zatvaraju, da se ostavljaju samo za nekakve elitističke skupine je totalno deplasirano", ustvrdio je.

Drakonske kazne za nelegalne graditelje na pomorskom dobru

Bilaver kaže da je zaštita javnog dobra od devastacije i nelegalne gradnje jedan od najbitnijih ciljeva zakona. Propisuju se drakonske kazne za sve nelegalne graditelje na pomorskom dobru, sve koji gospodarski koriste pomorsko dobro bez koncesije, dozvole ili prava na posebnu upotrebu, kao i sve koji ometaju opću upotrebu pomorskog dobra.

Stoga zakon predviđa da, pored inspekcijskog nadzora na pomorskom dobru, red na pomorskom dobru u općoj upotrebi nadziru redari jedinice lokalne samouprave.

Tijekom rasprave oporbeni zastupnici upozoravali su da su zakoni jedno, a praska drugo. "Ako u ovakvom zakonu ostavite malo prostora ili dvosmislenu mogućnost tumačenja određene riječi ili dijela rečenice - onda smo u problemu", rekao je predsjednik Odbora za turizam SDP-ov Branko Grčić.

Na problem dvostrukog izričaja u zakonu upozorio je i Željko Lenart (HSS) koji smatra da s takvim zakonom neće zaživjeti pristupačnost i javnost plaža.

Hoteli i kampovi uvijek ulaznicom mogu selektirati one kojima će dozvoliti ulazak, upozorio je Lenart, no predstavnici ministarstva su to zanijekali.

"Pomorsko dobro ispred hotela ne može biti pod ogradama, mora biti dostupno svima", rekla je ravnateljica Uprave pomorstva u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Nina Perko.