Biden rekao da će se najvjerojatnije ponovo kandidirati 2024.

Američki predsjendik Joe Biden je u četvrtak rekao da razmišlja o tome da se kandidira na američkim predsjedničkim izborima 2024. pošto se sve dosad nije htio izjasniti o tome, dodajući da će u tom slučaju njegov kandidat za potpredsjednika ponovo biti Kamala Harris.

Novinarki koja ga je pitala hoće li ponovo izabrati Kamalu Harris, prvu ženu na dužnosti potpredsjednika Sjedinjenih Država, za svog pratitelja u kampanji, rekao je: "To svakako očekujem. Doista dobro radi. Ona je veoma dobar partner".

Biden je stupio na dužnost kao najstariji predsjednik u povijesti SAD-a i neki nagađaju da će moći završiti samo jedan četverogodišnji mandat.

Nije uobičajeno baviti se kandidaturom za reizbor tako rano na početku mandata, ali Bidenove godine i mogućnost da se njegov prethodnik, republikanac Donad Trump ponovo kandidira, potaknuli su preuranjena nagađanja o izborima 2024.

Biden je u četvrtak održao svoju prvu službenu konferenciju za novinare u Bijeloj kući, 64 dana od preuzimanja dužnosti. Bio je pred novinarima više od sat vremena, izgledao je dobro pripremljen i mirno je odgovarao na pitanja, piše Reuters.

Dvjesto doza u 100 dana

Američki predsjednik rekao je i da postavlja novi cilj, a to je 200 milijuna doza cjepiva protiv covida-19 u Sjedinjenim Državama u prvih sto dana u Bijeloj kući.

"U prvih sto dana mandata dat ćemo 200 milijuna injekcija", rekao je demokratski predsjednik.

Dana 18. ožujka predsjednik je rekao da će se sutradan, što mu je bio 58. dan mandata, ostvariti cilj od 100 milijuna doza cjepiva u prvih sto dana njegovog mandata.

Govoreći o dvostrukom broju koji je danas najavio, kazao je da "zna da je to ambiciozno. To je dvostruko više od prvotnog cilja. No nijedna zemlja u svijetu nije ni blizu onome što mi činimo, naprotiv, daleko su od toga. Mislim da ćemo uspjeti", dodao je Joe Biden.

Bijela kuća je u četvrtak dopodne objavila da priprema plan vrijedan 10 milijarda dolara kako bi ispravila nejednakost u pristupu cjepivu zbog koje većinom trpe etničke manjine.

Planom želimo obuhvatiti "najteže pogođene i najranjivije dijelove stanovništva, one koji su najviše izloženi riziku od zaraze virusom", rekao je Biden.

Joe Biden je čekao dulje od bilo kojeg modernog američkog predsjednika da održi prvu press konferenciju, pa su novinari iskoristili priliku kako bi ga pitali o više kriza, osim one covida-19, s kojima se suočava.

Biden je rekao da ne može zamisliti da će američke trupe biti u Afganistanu i sljedeće godine, ali ni da će uspjeti ispuniti rok za povlačenje iz te zemlje 1. svibnja.

"Nije moja namjera da ostanemo tamo dugo", rekao je Biden, inzistirajući na činjenici da će "biti teško održati rok od 1. svibnja, zbog strateških razloga".

Xi smatra da demokracija nema budućnost

Naglasio je da mu je glavno vanjskopolitičko pitanje Sjeverna Koreja, te da ne želi konfrontaciju s Kinom.

Upozorio je Sjevernu Koreju na posljedice lansiranja dva balistička projektila u četvrtak i rekao da je u konzultacijama sa saveznicima o tome.

Pripreman je na "neku vrstu diplomacije" sa Sjevernom Korejom "ali to mora biti uvjetovano i rezultat denuklearizacije".

Pjongjang želi da SAD i druge zemlje olakšaju ekonomske sankcije koje su zemlji nametnute zbog programa razvoja nuklearnog oružja.

Američki dužnosnici nove administracije kažu da su pokušali stupiti u diplomatski kontakt sa Sjevernom Korejom ali da nisu dobili odgovor.

Kineskom predsjedniku Xi Jinpingu jasno je rekao, kako kaže, da SAD ne žele konfrontaciju, ali i dalje inzistira da Kina treba poštivati međunarodna pravila poštene tržišne utakmice i poštene trgovine.

Biden je rekao da je potrošio "sate i sate" sa Xijem kada je bio potpredsjednik u mandatu predsjednika Baracka Obame i uvjeren je da kineski lider misli da demokracija nema budućnosti.

"On je jedan od onih, poput (ruskog predsjednika Vladimira) Putina, koji misli da je autokracija val budućnosti a demokracija ne može funkcionirati u svijetu koji je kompleksniji nego ikad", kazao je.

"On nema jedne demokratske koščice u svom tijelu, ali je pametan, pametan momak", dodao je.

Umanjio problem stanja na južnoj granici SAD-a

Što se tiče stanja na američkoj južnoj granici, Biden je umanjio problem rekavši da se to događa "svake godine".

"Svake godine u vrijeme zime znatno raste broj dolazaka na granicu" jer migranti "imaju manje izglede da umru u pustinji od vrućine", ocijenio je demokratski predsjednik.

Republikanci ga optužuju da je potaknuo tisuće migranata da uđu u SAD, olakšavajući migracijsku politiku svog prethodnika Donalda Trumpa.

Od dolaska u Bijelu kuću demokrat je među ostalim suspendirao protjerivanje ilegalnih migranta na 100 dana, te predložio nacrt zakona koji bi im ponudio put do stjecanja državljanstva.

Američki predsjednik je rekao i da republikanci moraju odlučiti žele li surađivati s demokratima ili dijeliti zemlju, i dodao da će ići dalje sa svojim prioritetima i "rješavati stvari kako budu dolazile".

Pozvao je republikance u Kongresu da mu pomognu u radu na njegovoj agendi na kojoj se nalazi kontrola oružja, klimatske promjene i reforma imigracijskog sustava.