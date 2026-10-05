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'Bez Nane ne bih bila ovdje': Tko je sestra blizanka nove članice Predsjedništva BiH?

M.Či.

05.10.2026 u 10:15

Andrijana Katić i Darijana Filipović
Andrijana Katić i Darijana Filipović Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Darijana Filipović izabrana je za novu članicu Predsjedništva BiH, čime je otvorila prostor za veću ravnopravnost Hrvata u toj zemlji. Posebnu je pozornost privukla jednim imenom koje je spomenula u govoru zahvale

Uz to što je poručila da u sljedeće četiri godine želi pokazati da BiH može funkcionirati i drugačije nego što je to bilo do sad, istaknula je kako je svima stalo do hrvatske ravnopravnosti u BiH.

Dodala je da različitosti ne trebaju biti razlog za podjele, jer su svi jednako vrijedni.

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Zahvalila je svima koji su joj pomogli voditi pozitivnu kampanju, a posebno se zahvalila svojoj obitelji - roditeljima Mladenu Šprnji i Zdravki Zubak, te sestri blizanki, inače federalnoj ministrici prometa i komunikacija, Andrijani Katić, i suprugu.

'Bez Nane ne bih bila ja, niti bih ja ovdje bila na ovom mjestu bez svoje Nane', istaknula je Filipović, a prenosi N1.

Tko je Andrijana Katić?

Baš kao i Filipović, Andrijana Katić je istaknuta članica HDZ-a BiH. Diplomirala je i magistrirala ekonomiju, a od samog početka karijeru je gradila u političkim krugovima.

Započela je kao savjetnica ministra Federalnog ministarstva kulture i sporta u Sarajevu, da bi nakon toga radila kao savjetnica hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Upravo će to njeno iskustvo vjerojatno dobro doći i njenoj sestri Darijani, koja će sad obnašati dužnost hrvatskog člana Predsjedništva.

Andrijana je radila i kao savjetnica zamjenika ministra vanjskih poslova BiH, ali i obnašala dužnost savjetnice predsjedatelja, odnosno zamjenika predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Bila je i predstojnica ureda predsjedatelja, odnosno zamjenika predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, prije nego što je prešla na trenutnu poziciju, ističe N1.

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