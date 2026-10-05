'Bez Nane ne bih bila ovdje': Tko je sestra blizanka nove članice Predsjedništva BiH?

Dodala je da različitosti ne trebaju biti razlog za podjele, jer su svi jednako vrijedni.

Uz to što je poručila da u sljedeće četiri godine želi pokazati da BiH može funkcionirati i drugačije nego što je to bilo do sad, istaknula je kako je svima stalo do hrvatske ravnopravnosti u BiH.

Zahvalila je svima koji su joj pomogli voditi pozitivnu kampanju, a posebno se zahvalila svojoj obitelji - roditeljima Mladenu Šprnji i Zdravki Zubak, te sestri blizanki, inače federalnoj ministrici prometa i komunikacija, Andrijani Katić, i suprugu.

'Bez Nane ne bih bila ja, niti bih ja ovdje bila na ovom mjestu bez svoje Nane', istaknula je Filipović, a prenosi N1.

Tko je Andrijana Katić?

Baš kao i Filipović, Andrijana Katić je istaknuta članica HDZ-a BiH. Diplomirala je i magistrirala ekonomiju, a od samog početka karijeru je gradila u političkim krugovima.

Započela je kao savjetnica ministra Federalnog ministarstva kulture i sporta u Sarajevu, da bi nakon toga radila kao savjetnica hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Upravo će to njeno iskustvo vjerojatno dobro doći i njenoj sestri Darijani, koja će sad obnašati dužnost hrvatskog člana Predsjedništva.

Andrijana je radila i kao savjetnica zamjenika ministra vanjskih poslova BiH, ali i obnašala dužnost savjetnice predsjedatelja, odnosno zamjenika predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Bila je i predstojnica ureda predsjedatelja, odnosno zamjenika predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, prije nego što je prešla na trenutnu poziciju, ističe N1.