Beroš otkrio koliko će točno rasti plaće liječnicima i medicinskim sestrama

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je najave liječnika, koji već neko vrijeme govore, da pripremaju štrajk jer nisu zadovoljni s uredbom o novim koeficijentima, barem onim neslužbenim dijelom koji su do sada vidjeli.

Naveo je to na primjeru liječnika specijalista.

-Prosječna neto plaća koja je bila u ožujku 2023. godine za liječnika -specijalista bila je 1771 euro. Prosječna neto plaća s učinkom ove reforme bit će 2500 euro. Međutim, to je prosječna neto plaća koja ne uključuje sve ono što liječnici dobivaju, a to je prekovremeni rad, dežurstva.

Prema tome, prosječna neto primanja nakon reforme koju provodimo, znači u sljedećoj godini, bit će oko 3500 eura za liječnika-specijalista, otkrio je Beroš, što bi prema njegovim podacima bio rast od 40%.

Rekao je da bi mogao navesti i druge primjere, no da bi to uzelo previše vremena. - Ukupno prosječno povećanje za sve djelatnike u zdravstvu bit će 11,8% u rasponu od 6% do 35,8%. Dakle, ukupno će ova reforma i povećanje primanja u zdravstvu iznositi 190 milijuna eura. Međutim, s prekovremenim i sa svim onim drugim davanjima 247 milijuna eura, naglasio je.

Iz tablice koju je predočio ministar Beroš u Dnevniku HTV-a vidljiva su povećanja plaća u zdravstvu: