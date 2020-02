Beroš: Nema novih zaraženih koronavirusom, na testiranju su 144 uzorka

Nacionalni Stožer civilne zaštite poslijepodne je održao redovitu press konferenciju kako bi izvijestio o situaciji s koronavirusom

Na sastanak s diplomatima odlučili su se nakon niza upita stranih veleposlanika. Na tom sastanku diplomatima su objašnjene mjere koje se poduzimaju i kako funkcionira stožer. 'Ispričali smo im se ako je bilo ikakvih problema s njihovim građanima na granici i vjerujemo da će se stvari an granici ubrzati kako vrijeme teče', kazao je Capak.

Što se tiče sastanka u HGK, Capak je kazao da će se napraviti posebno uputstvo za gospodarske subjekte u Hrvatskoj, koji ili posluju s državama koje su epidemiolozi označili kao 'zaražene', ili imaju problema zbog mjera koje se provode.

Šef Stožera, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović osvrnuo se na pitanje hoće li Tomislavov dom na Sljemenu postati karantena. 'To su samo lokacije koje su predviđene za slučaj potrebe. Hoće li to biti Tomislavov dom ili druge lokacije, te kad će se to aktivirati i hoće li se aktivrati, o tom potom', rekao je Božinović.