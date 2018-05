Bernardić: Zaposlit ćemo mlade, vratiti dostojanstvo radnicima i smanjiti PDV u turizmu

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u nedjelju je u uvodnom govoru na sjednici Glavnog odbora poručio da je prioritet stranke zapošljavanje mladih i vraćanje dostojanstva radniku i najavio prijedloge mjera za dodatno dizanje konkurentnosti turizma, smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu na 13 posto te na usluge smještaja u turizmu na 10 posto.

"Nijedan radnik ne smije raditi za plaću manju od 4000 kuna neto, a da bismo to proveli omogućit ćemo poslodavcima da se oslobode od doprinosa ako zaposle mlade ljude za stalno. Zapošljavanje mladih i vraćanje dostojanstva radnicima naš je prioritet", kazao je.

"Kao što smo znali otpisati dugove za 30.000 naših najugroženijih građana, riješiti s kreditima u švicarskim francima, tako smo i za jedino pravedno i konkretno rješenje za deblokadu građana, oslobađanje građana dužničkog ropstva i zaustavljanje kamatarenja. SDP je ponudio pravedan plan u kojem želimo pomoći građanima koji nemaju i za koje znamo da nikada neće moći platiti svoje dugove za razliku od vladajućeg HDZ-a i HNS-a, koji žele otpisati dugove za one koji imaju vile, jahte, skupe nekretnine i aute pa čak i strancima koji imaju nekretnine po hrvatskoj obali. I to je naša razlika", poručio je.

Ovih dana, rekao je, neke skupine u društvu pod izlikom referenduma za promjene izbornog zakonodavstva zapravo rade na ukidanju Ustavom zajamčenih prava nacionalnih manjina. "Moraju znati da im to nećemo dopustiti jer nitko u Hrvatskoj ne smije biti disktiminiran i za to ćemo se boriti do kraja", rekao je Bernardić.

Što se tiče unutarstranačkih izbora u vezi kojih se okupio Glavni odbor, rekao je da SDP radi demokratske iskorake u kojima svaki član može izabrati rukovodstvo na županijskoj razini za sve funkcije, što, rekao je, nema nijedna stranka i po tome je SDP jedinstven. "Pokazujemo snagu i sposobnost da se mijenjamo, a mijenjajući sebe mijenjamo i društvo i pokazujemo spremnost da sutra mijenjamo Hrvatsku na bolje", zaključio je Bernardić.