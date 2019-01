Bernardić: Tolušić priča o kriminalnoj bandi, a nikome je nije prijavio

'Svaki dan Vlada ide iz afere u aferu. Puno je tu nejasnoća, puno otvorenih pitanja', komentirao je najnovije događaje predsjednik SDP-a Davor Bernardić u svezi slučaja i afere u čijem se središtu našao potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić

'Pa doista je nezabilježeno. Svaki dan Vlada ide iz afere u aferu. Puno je tu nejasnoća, puno otvorenih pitanja. Sad se špekulira o tome da se, ovo što ste Vi rekli, to koristi za njihov međustranački obračun. Postoji pitanje jesu li zaista to autentične fotografije ili nisu', odgovorio je gostujući u Dnevniku Nove TV predsjednik SDP-a Davor Bernardić na novinarski upit što misli o najnovijoj aferi u središtu koje se našao ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić je li to uistinu jedan hakerski udar, hibridno ratovanje ili neki međustranački obračun.

Čudi ga što je DORH o cijelom slučaju saznao iz novina, ali, kako je rekao, čudno je i što Tolušić o nije prijavio na vrijeme.