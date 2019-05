Bernardić još jednom najavio: Tražit ćemo osnivanje istražnog povjerenstva za Uljanik

Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić, skupa s kandidatima za izbore za Europski parlament posjetio je Pulu. Osvrnuo se pritom i na situaciju u Uljaniku, najavivši još jednom da će SDP tražiti osnivanje istražnog povjerenstva

'To podrazumijeva povećanje plaća od kojega nećemo odustati. Plan je da minimalna plaća bude 4000 kuna neto. Poreznim izmjenama koje je SDP predložio, a koje su vladajući odbili, to je moguće trenutno osigurati. U Hrvatskoj imamo europske cijene i trebamo težiti europskim plaćama i mirovinama. I zato što želimo biti ravnopravni s ostalim zemljama EU inzistirat ćemo na povećanju plaća i mirovina', istaknuo je Bernardić .

Dodao je i da je važno istaknuti danas u Puli to da će novi predsjednik Europske komisije Timmermans raditi na jednom novom planu industrijske politike kako bi se spasila hrvatska i europska brodogradnja. 'To je posebno važno u kontekstu svega što se događa u Uljaniku, kada stotine radnika dobivaju otkaz. SDP će inzistirati na istražnom povjerenstvu jer građani imaju pravo znati tko je pokrao Uljanik, radnike i Hrvatsku. Došlo je vrijeme da lopovi u Hrvatskoj završe u zatvoru. Zato što DORH ne radi svoj posao mi ćemo to predložiti na prvoj sjednici Sabora', istaknuo je te dodao kako smatra da se Uljanik može spasiti, a da se 3. Maj mora spasiti.

Podsjetimo, Bernardić je osnivanje istražnog povjerenstva za Uljanik najavljivao još u kolovozu prošle godine no inicijativa nakon toga nije pokrenuta. Osnivanje istražnog povjerenstva tražit će i Most, najavili su iz te stranke ovih dana.

Bernardić je prokomentirao i tko je krivac za ovu situaciju u Uljaniku. 'Najveći krivac je HDZ i njihova vlada i interesni lobiji. Devet mjeseci je prošlo od prve neisplate plaća, devet mjeseci nisu po tom pitanju radili ništa, a dolaskom Kineza su stvarali igrokaz. Sva izvješća su im bila na stolu preko dvije i pol godine. Zahtijevam od vladajućih da javno objave sva izvješća koja su stizala Plenkoviću na stol. Zašto to skrivaju od građana? Zašto skrivaju tko je pokrao Uljanik?', upitao je Bernardić.