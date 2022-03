Beograd nakon kritika iz EU-a spreman vratiti broj letova za Moskvu na raniju razinu; Vučić: Evo, imat ćemo jedan let dnevno

Srbija je spremna vratiti broj letova za Moskvu na razinu prije sankcija uvedenih Rusiji, nakon optužbi da profitira od obustave zračnog prometa s Rusijom i sugestije estonskog europarlamentarca da se srbijanskoj kompaniji zabrani letenje u zračnom prostoru EU jer Srbija ignorira sankcije Unije Rusiji

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nazvao je to "slučajem sa zrakoplovima", ocijenivši ga kao "hajku protiv Srbije".

Prva zamjenica ministra vanjskih poslova Ukrajine Emine Dzheppar izjavila je da je Air Serbia udvostručila broj letova za Moskvu u trenutku dok su drugi europski prijevoznici uveli sankcije Moskvi i kada je nebo EU zatvoreno za kompanije i privatne zrakoplove iz Rusije.

"Srbija je jedina u Europi s nebom otvorenim za Rusiju. Zarađivanje novca na ukrajinskoj krvi nedostojno je zemlje kandidata za EU", napisala je Dzheppar na Twitteru.

Na toj društvenoj mreži reagirao je i estonski europarlamentarac Urmas Paet sugerirajući da bi srbijanskoj nacionalnoj aviokompaniji trebalo zabraniti letove u zračnom prostoru Unije jer "Srbija i Air Serbia ignoriraju sankcije EU protiv Rusije".

"Air Serbia je za Rusiju prozor u Europu", napisao je Paet.

Britanski The Guardian objavio je ranije da bogati Rusi koriste Srbiju kako bi "na mala vrata" ušli u Europu i zaobišli zabranu letova u Rusiju i iz nje, koja vrijedi u cijeloj Europskoj uniji.

Britanski list podsjetio je da je Srbija odbila uvesti sankcije Rusiji, ali i da zrakoplovi Air Serbije mogu slobodno prelaziti zračni prostor EU, što je Srbiju učinilo "jedinim europskim zračnim koridorom koji je ostao otvoren za Rusiju".

Air Serbia trenutno ima 15 letova tjedno za Moskvu, samo u nedjelju ih je bilo tri, no srbijanski predsjednik ukazao je da za rusku prijestolnicu mnogo češće lete druge kompanije, iz Turske, s Bliskog istoka i Azije, "čak 30 puta više".

"Neće dirati one koji su u NATO, a koji su djelomice u Europi i Aziji i koji imaju 30 puta više letova od nas. Recimo, mislim na Tursku, i nemam nikakav problem. To je njihova odluka, ali zašto to ne rade sa zemljama Zaljeva od kojih traže naftu, a imaju 15 puta više letova od nas?", upitao je Vučić.

On je istaknuo spremnost poslušati kritike "onih koji vode hajku protiv Srbije" i najavio da će Air Serbia broj letova za Moskvu vratiti na jedan dnevno nakon što budu iskorištene unaprijed kupljene karte.

"Evo, imat ćemo jedan let dnevno. Da nam nitko ne može reći kako nešto zarađujemo... Je l' problem u 30.000 eura? Nema problema. Evo, karte su kupili ljudi za pet, šest dana, poslije toga nema drugog leta", bio je kategoričan Vučić u izjavi u subotu za beogradsku provladinu komercijalnu TV Pink.

Kompanija Air Serbia je 3. ožujka najavila da uvodi dva leta dnevno za Moskvu, a njezina uprava se međuvremenu nije očitovala o najavi srbijanskog predsjednika.

Vlada Republike Srbije vlasnik je 51 posto dionica Air Serbije, a suvlasnik s 49 posto je nacionalni avioprijevoznik Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad Airways.

Srbija je početkom ožujka glasala za rezoluciju Opće skupštine UN-a kojom je osuđena invazija Rusije na Ukrajinu, ali je službeni Beograd istaknuo da Moskvi zbog očuvanja nacionalnih i ekonomskih interesa neće uvoditi sankcije.

To službeno stajalište poduprla je i oporba u jeku kampanje za izvanredne parlamentarne izbore 3. travnja, kada će biti održani i predsjednički izbori, a gradsku vlast birat će Beograd, te još nekoliko lokalnih uprava.