Benčić: Problem Jakuševca se može riješiti samo u suradnji s Vladom

"Jako je važno, što ponavljam, da je gradonačelnik tražio sastanak s Vladom kako bi se dogovorio model oko gospodarenja otpadom u Zagrebu i novi Centar za gospodarenje otpadom, jer se to bez Vlade ne može napraviti, to se ni nigdje drugdje nije napravilo”, istaknula je Benčić na konferenciji za novinare, dodavši da je situacija s Jakuševcem evidentno ozbiljna i traži brzu reakciju.

Nama je apsolutni prioritet zatvaranje Jakuševca, a to se može dogoditi samo u suradnji Grada i Vlade, i ta suradnja je nužna, istaknula je. Na pitanje zašto nije riješen problem Jakuševca, što je Možemo! u kampanji bilo jedno od glavnih obećanja, Benčić je kazala da se ne može u dvije godine riješiti nešto što se 20 godina radilo "na način na koji se radilo s Jakuševcem".

"Mi dvije godine izuzetno puno radimo na tom pitanju, na pripremi projekta, dokumentacije i razgovora s Vladom oko modela sanacije. Ali sve i da je u trenutku preuzimanja vlasti sve bilo spremno, a naravno nije ništa bilo spremno, u tom slučaju se to ne bi moglo napraviti kroz dvije godine jer je jednostavno pitanje sanacije takvih velikih odlagališta i zamjene novom tehnologijom nešto što traži vrijeme”, pojasnila je Benčić.

Naglasila je da im rješavanje tog problema i dalje ostaje prioritet. No, dodaje, to se neće dogoditi bez dogovora oko modela s Vladom i to je izrazito važna točka koja se mora sada hitno riješiti.

Situacija s otpadom generalno u cijeloj zemlji nije održiva, a sada smo ponovno ponovno dobili i upozorenja i kazne od Europske komisije, što će se nastaviti sve dok Vlada zaista nešto ne poduzme, napomenula je.

Upitana smatra li onda Vladu odgovornom za nerješavanje tog problema, rekla je da nije odgovorna ni samo Vlada, niti samo lokalna samouprava, nego je problem u tome što 20 godina imamo naslijeđen model gospodarenja otpadom koji nije dobar.

"Ono što vidimo kao odgovornost je da se model koji se dogovorio u ranim 2000-ima i dalje nastavlja umjesto da ga mijenjamo u skladu s novim tehnologijama i da napravimo sustav koji će funkcionirati za sve regije Hrvatske, i Zagreb, ali i za Istru, Dalmaciju, i Slavoniju”, poručila je.

Na navode zagrebačkog HDZ-a da je do jutrošnjeg odrona došlo zbog velikih količina biootpada, kazala je da se o tome posebno raspitala i da se biootpad tamo ne odlaže. Napomenula je da se ovaj problem godinama zanemarivao te sada imamo ogromno odlagalište koje, prema procjenama, dolazi svome kraju do kraja ovog desetljeća.

"Nažalost, za očekivati je da će se još događati ovakve stvari. Zato je jako bitno da se sada točno utvrdi čija je odgovornost, je li svatko napravio svoj dio posla, kako je došlo do odrona, je li zbog vanjskih utjecaja ili zbog bilo kakvog propusta u djelovanju, te da svi oni, što je gradonačelnik jasno rekao, koji su odgovorni u lancu, ako je došlo do propusta, za to odgovaraju i budu sankcionirani odmah i da postoje sankcije odmah, jer je to način preuzimanja odgovornosti”, zaključila je Benčić.