Benčić odgovorila Grbinu: Značajan broj birača u takvoj koaliciji ne bi izašao na izbore

“Premijer jedne zemlje koji svoje građane koji su došli na prosvjed vrijeđa i naziva proputinovskima ne zaslužuje niti minute biti na čelu te zemlje. Ti nemaš pravo građane svoje zemlje koje ti daju plaću vrijeđati na takav način. Hrvatska nikad nije bila proruska, ni u komunizmu. Vrijeđati na taj način građane znači da je on ozbiljno načet i ranjen. On je vratio HDZ nekoliko koraka unatrag da dobije ove izbore. Ima i birača HDZ-a i njihovih članica koji nisu dio korupcijske hobotnice”, rekla je.

Za kraj je navela da današnji prosvjed smatra veličanstvenim veličanstven i da su ljudi pokazali koliko još nade, ljubavi i volje imaju za ovu zemlju.

“Nitko nam to ne može uzeti, ni Andrej Plenković. To je toliko deplasirano i tužno da ga je čak i meni došlo žao da se sveo na to na što se danas sveo”, zaključila je.