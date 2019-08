Beljak: Predsjednica će se očito nekoliko puta kandidirati

Krešo Beljak, predsjednik HSS-a, komentirao je za N1 kandidaturu Kolinde Grabar-Kitarović, koju je objavila u intervjuu za Hrvatski tjednik

'Dakle, bilo je najavljeno da će se u Kninu kandidirati, pa sada najavljuje da će se kandidirati. Dakle, očito će se nekoliko puta kandidirati, u principu se cijelo vrijeme kandidira i cijelo vrijeme je u kampanji. To da je ona maknula Hrvatsku makla s Balkana? Mislim, to je jednostavno geološki nemoguće, tako da ona doista ima jednu ispraznu retoriku koja ne zaslužuje ama baš nikakav komentar i nadam se, jedino se nadam, da je hrvatsko društvo, da su hrvatski građani, ipak na jednom višem stupnju zrelosti, razmišljanja i da ćemo od sljedećih izbora imati novog predsjednika', kazao je Beljak .

Na pitanje smatra li da se predsjednica Grabar-Kitarović na neki način uplašila kandidature Miroslava Škore Beljak je odgovorio da 'doista ne zna kome se ona obraća'.



'Očito ima svoje biračko tijelo i uopće me, da budem iskren, to ne zanima. Ja ću osobno dati sve od sebe da ona više ne bude predsjednica, da dobijemo predsjednika koji Hrvatsku neće sramotiti pred međunarodnom zajednicom, pred javnošću i koji, od zemlje do zemlje, neće mijenjati stajalište, mijenjati mišljenje, od krajnje desnice do krajnje ljevice. Dakle, ona kad je u Istri, onda je partizanka, a kad je negdje drugdje, onda je ustašica', poručio je Beljak.