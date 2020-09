Bauk: Uvijek glasamo za skidanje imuniteta kada to traži DORH

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk u četvrtak nije mogao komentirati aferu Janaf u kojoj se kao jedan od aktera navodi i njihov zastupnik Vinko Grgić jer još uvijek nemaju dovoljno informacija, no, najavio je da uvijek glasaju za skidanje imuniteta kada to traži DORH

“SDP podržava rad neovisnih pravosudnih tijela. Ako ih kritiziramo, to radimo zato da budu još bolja i neovisnija, a s obzirom na to da o ovom slučaju nemamo dovoljno informacija da bismo doveli u pitanje njihov rad, ne mogu dodatno komentirati to što se stavlja na teret i Draganu Kovačeviću i Draženu Barišiću i Vinku Grgiću”, komentirao je Bauk aferu povezanu s Janafom.

Više ću moći reći kada vidim za što se konkretno tereti naš zastupnik, najavio je, dodavši da su uvijek glasali za skidanje imuniteta po zahtjevu DORH-a.