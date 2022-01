Banožić: Đerek je ispričala dosta stvari koje su neistinite, nisam si birao stan

Ministar obrane Mario Banožić komentirao je optužbe zviždačice iz Državnih nekretnina da je sam sebi birao stan. Osvrnuo se i na današnje izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića

“ Maja Đerek je ispričala dosta stvari koje su neistinite i potražit ćemo način, kada Povjerenstvo o odlučivanju o sukoba interesa prije svega utvrdi sve ono što je do sada izrečeno i ono što im je poslano iz državne imovine i završi taj postupak. Odgovorno tvrdim da nikada nisam birao sebi stan niti tražio da se na taj način bilo što u stanu opremi kako bi to meni bilo za korist”, rekao je Banožić.

Naglasio je da živi u državnom stanu kojeg će vratiti kako ga je i zaprimio, prenosi N1.



“Kad uđete u državni stan koji je u zakupu za koji plaćate najamninu vi potpišete revers sa svim onim što se nalazi unutra i to morate na izlazu predat u stanju u kojem ste to zaprimili. Ukoliko bude nekakve razlike, to trebate platiti. Predsjednik bi se trebao baviti jednim pametnijim stvarima od ovih stvari koje govori. Ja nisam kao on kada je imao 42 godine 2010. godine i dobio povlašteni kredit da sam si mogao kupiti više od 100 kvadrata stana u Zagrebu. Ja živim u državnom stanu, stanu koji ću vratiti pošteno kako sam ga i zaprimio. Isto tako će iza mene doći neki drugi državni dužnosnik i mislim da bi trebao pripaziti što komentira. Ja sam tražio još jednu prostoriju da mi djeca kad dođu imaju gdje biti”, dodao je Banožić.



Komentirao je i izjavu predsjednika Milanovića koji je danas rekao da se Hrvatska ni na koji način neće upletati u ukrajinsku krizu dođe li do njezine eskalacije i da ondje neće imati svoje vojnike.



“U Ukrajini nemamo niti jednog hrvatskog vojnika, danas se evo i osmi kontigent vratio u RH koji je bio u Poljskoj, najbliže što imamo gore je Poljska, znači četiri časnika, a i sama procedura vraćanja hrvatskih vojnika nije baš tako jednostavna. Znate da se donosi odlukom Sabora, ako je dana suglasnost predsjednika, onda običnom većinom, ako ne, onda dvotrećinskom većinom. Uglavnom, Sabor je taj koji to radi na prijedlog predsjednika… Još jednom se manipulira javnost. Mi moramo biti svjesni da smo demokratsko društvo, da smo članica NATO-a, imate određene privilegije kad ste u tom društvu, a isto tako imate određene obaveze i na ovakav način voditi vanjsku politiku je vrlo neodgovorno”, rekao je Banožić.