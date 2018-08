Pogledajte što je bilo s Bandićevim vozačem ulovljenim u teškom prekršaju

'Pustite snimku, ako imate! Ako je moj vozač prošao kroz crveno, sutra neće raditi taj posao!', kazao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u petak nakon što je kamera RTL-a snimila njegova službenog vozača u ozbiljnom prometnom prekršaju. Iz Grada smo pokušali doznati je li vozač na neki način sankcioniran. Poslali su nam zanimljiv odgovor

Iako se iz Bandićeve izjave može pročitati da će ako je istina to da je vozač Zdravko Krajina napravio takav prekršaj, ostati bez posla, to se nije dogodilo. Iz odgovora koji smo dobili može se zaključiti da je Krajina i dalje vozač, no da ne vozi. Barem ne gradonačelnika.

'Gospodin Zdravko Krajina do daljnjega je djelatnik Odjela za prijevoz u Gradskoj upravi Grada Zagreba, a s obzirom da gradonačelnik zbog brojnih obaveza i zgusnutog rasporeda ima tri vozača na raspolaganju, trenutno ga vozi gospodin Vlado Džajo, koji je inače njegov glavni vozač', kazali su za tportal.