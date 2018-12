Bandić je na kraju poslušao liječnike, ali što da nije? Evo kakve sve muke izaziva nepravilno liječenje plućne embolije

U petak je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić hospitaliziran zbog plućne embolije. Iako su mu doktori savjetovali mirovanje i ostanak u bolnici, pojavila se informacija da će ići na otkrivanje spomenika Franji Tuđmanu u ponedjeljak. Iako je od toga odustao, sa stručnjacima smo provjerili kakve bi bile posljedice za osobu koja se pravilno ne liječi od ove bolesti

'Posljedice ovise o stadiju bolesti i uglavnom može doći do pogoršanja veličine ugruška, a ako je riječ o masovnoj emboliji, onda je rizik puno veći, što može dovesti i do smrti', objašnjava pulmolog Joško Šemnički, voditelj odjela za intenzivnu medicinu u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti te dodaje kako liječenje traje od tri mjeseca do godinu dana.

Ističe kako je problem to što se ova bolest teško dijagnosticira, pa se puno slučajeva plućne embolije ne otkrije. Naime, neki od simptoma su otežano disanje i nepravilan rad srca, što može upućivati i na druga akutna stanja poput angine pektoris, bolesti koronarnih arterija srca.

Plućna embolija najčešće nastaje, kako navodi Šemnički, zbog tromba ili ugruška iz vene u nozi koji dotokom krvi odlazi do pluća i tako se zgrušana krv nakuplja u plućnoj arteriji te dovodi do začepljenja.