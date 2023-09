Bačić o obnovi: 300 gradilišta ostalo je neugovoreno zbog građevinskih cijena

Govoreći o propalim javnim nabavama i nedostatku građevinske operative, Bačić je u Dnevniku HTV-a rekao da bi bilo dobro da sve javne nabave koje provodi ministarstvo ima za te nabave ugovorene izvođače.

'No često nam se dogodi da nam na javnu nabavu ne pristigne niti jedna ponuda ili da su ponude značajno iznad projektantskih, odnosno troškovničkih cijena. Mi sve te ponude izanaliziramo, provodimo njihovu usporedbu s postojećim radovima i ako je to u okviru prihvatljivog onda takve nabave i prihvaćamo i ugovaramo takve radove. No međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci smo svjedočili da nam je 300 gradilišta, 300 lokacija praktično ostalo neugovoreno, s obzirom na to da nismo mogli prihvatiti takve cijene od strane građevinske operative. U ovom trenutku je veliki obujam građevinskih radova u Hrvatskoj, i na fondu solidarnosti, i na nacionalnom planu oporavka i otpornosti, na brojnim projektima koji se financiraju u vodoprivredi, u stanogradnji, u brojnim investicijama koje se u Hrvatskoj financiraju bilo u javnom i privatnom sektoru i tamo je operativa angažirana', rekao je Bačić.