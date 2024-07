Bačić: Dogovor oko imenovanja državnih tajnika u idućih 15-ak dana

Ministar uprave, pravosuđa i digitalne transformacije zadužen je da za iduću sjednicu pripremi okvir koji bi definirao visinu dužnosničkih plaća, dodao je pojasnivši kako će se to provesti u dva koraka.

Jedna od tema je bila i imenovanje državnih tajnika u pojedinim ministarstvima, no Bačić nije otkrio previše detalja osim da bi taj dogovor na razini koalicijskih partnera moga biti završen kroz idućih 10-15 dana. O kvotama po pojedinom partneru, rekao je, nisu razgovarali.

"U svakom slučaju ne želimo da dođe do većeg povećanja državnih tajnika u odnosu na postojeći broj. Činjenica da sad imamo veći broj ministarstava znači da će automatski doći do povećanja broja državnih tajnika, ali to ne bi bio onaj broj koji se spominje u javnosti nego bi bio manji", poručio je Bačić.

On ne misli da dogovor oko popunjavanja kompletne kadrovske križaljke traje dugo.

"Vlada je imenovana tek prije mjesec i pol dana. Najveći dio ministara i državnih tajnika je ostao na svom mjestu, svi mi imamo državne tajnike od ranije i najveći dio njih će i nastaviti raditi", dodao je.

Na pitanje da li razlog za ovako dug dogovor leži u činjenici da je za neke predložene ljude koji bi trebali doći u ministarstva problem bila sigurnosna provjera, Bačić je to odbacio.

"Nije bilo nikakvog problema nego jednostavno još nismo zaokružili taj paket svih tajnika, kako onih koji dolaze iz kvote HDZ-a, tako i kvote partnera", naglasio je.

O Rodnim studijima: Dok ne vidimo o čemu se radi, ne možemo raspravljati

Upitan jesu li s koalicijskim partnerima razgovarali o uvođenju novog studijskog programa "Rodni studiji" na Filozofskom fakultetu oko kojeg se digla bura na desnom političkom spektru, a kojem se oštro protivi i Domovinski pokret, Bačić je rekao da o tome nisu pričali.

Iako čelnik DP-a Ivan Penava tvrdi da je s partnerima dogovoreno da implementaciju takvih programa neće podržati, ministar je ponovio da o tome na redovitim sastancima većine uopće nisu razgovarali.

"To je još na razini jedne od sastavnica Sveučilišta i bilo kakvu raspravu na razini parlamentarne većine ne možemo voditi dok ne vidimo o čemu se radi, kakav je program, da li je to prošlo evaluaciju Sveučilišta i ne čujemo jasan stav Ministarstva znanosti i obrazovanja", izjavio je

Na pitanje je li na skorašnjem dnevnom redu Vlade donošenje novog Zakona o pobačaju i što bi se mijenjalo, Bačić je rekao da ga još nisu pripremili jer na razini prošlog sastava vladajuće većine nisu mogli uspostaviti konsenzus.

"Ali ono što je važno, Ustavni sud je rekao da postojeći Zakon nije protivan Ustavu, no traži se određeno usklađivanje koje ćemo moći utvrditi onog trenutka kada na razini vladajuće većine postignemo suglasnost", rekao je.

Bačić je najavio i kako bi do kraja ovog ili početkom idućeg mjeseca mogao imati nacrt prijedloga stambene politike.

"Polako privodimo to kraju, na prijedlog radne skupine dovršavamo taj nacrt", rekao je.