Autobus Kolinde Grabar Kitarović imao bliski susret s još jednim vozilom, stradao retrovizor

Još jedan vozač tvrdi da ga je okrznuo predsjedničin autobus: 'Rekli su da štićena kolona ne može biti kriva i naplatili mi kaznu'

Tvrdi i kako je policija zapisnik napravila tek nekoliko sati kasnije kad su ga pozvali u policijsku postaju, nakon što su utvrdili štetu na autobusu štićene kolone te je platio i kaznu od 650 kuna. Tvrdi da su mu kaznu objasnili time što su rekli kako 'štićena kolona u prometu ne može biti kriva za nesreću'.

'Jedan policajac je slikao, drugi razgovarao, dao mi alkotest, napuhao sam 0,0. Rekao mi je da ta štićena kolona ne staje i da ne može ona biti kriva što su oni mene udarili. Pa da smo mi tu poginuli, oni ne bi snosili odgovornost! Ja pitam, što ću sad, a oni meni kažu da mi slijedi kazna od 3000 do 7000 kn i 30 dana bez vozačke dozvole i tri kaznena boda. Ja kažem: 'Pa ja sam stajao, nisam bio u pokretu! Da sam bio, razumio bih vas, ali nisam, tamo je kanal i to'. To što oni govore da štićena kolona ne mora odgovarati za bilo koji prekršaj koji napravi, to je apsurdno! Mogli smo poginuti ja i moja cura koja je bila prva do tog kanala i da su udarili u nas, njoj bi se sigurno nešto dogodilo. On mora odgovarati za to, bez obzira što je zaštićena kolona', rekao je Mate Gavran, sudionik prometne nesreće.