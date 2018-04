Antifašisti poručili iz Jasenovca: Borba se nastavlja

Borba se nastavlja, poručio je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) Franjo Habulin, koji je u suradnji sa Srpskim narodnim vijećem (SNV) u subotu organizirao komemoraciju u Jasenovcu u znak sjećanja na žrtve tamošnjeg ustaškog logora, istaknuvši kako im je dužnost nastaviti borbu za demokratsku, civiliziranu, tolerantnu, europsku i antifašističku Hrvatsku.

Habulin je u govoru pred okupljenima, među kojima je bio i potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš Dončić (SDP), upozorio kako sustav danas mladima u najboljem slučaju nudi nepotpunu, a u najgorem potpuno iskrivljenu i falsificiranu sliku povijesti II. svjetskog rata na ovim prostorima.

Odnosi se to, dodao je, na teze da je ustaški pozdrav ‘Za dom spremni’ stari hrvatski pozdrav, pa to priče da je ustaški poglavnik Ante Pavelić bio prisiljen fašistima ustupiti najveći dio obale i otoka, pa sve do monstruozne priče da je NDH prakticirala rasnu diskriminaciju i antisemitizam samo zato što su to od nje tražili nacisti.