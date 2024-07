Ankete otkrile potencijalne HDZ-ove kandidate, analitičar: Gdje su ostali?

Dragan Primorac, Ivan Anušić i Miro Gavran trojica su potencijalnih HDZ-ovih kandidata za predsjedničke izbore te im interne ankete daju najviše šanse. No pitanje je mogu li se suprotstaviti Zoranu Milanoviću

Nakon što je Marija Selak Raspudić jučer i službeno potvrdila da će se kandidirati na predsjedničkim izborima, raste i pritisak na HDZ da izađe sa svojim kandidatom. Kako piše Tihana Tomičić u Novom listu, u glavnoj vladajućoj stranci s imenom svog kandidata planiraju izaći vjerojatno do proslave Oluje 5. kolovoza, a moguće i ranije, do Sinjske alke, koja se održava 2. i 3. kolovoza, jer su ti dani idealni za promociju novog kandidata. Primorac i Anušić prolaze najbolje U internim anketama na vrhu su isplivala tri imena: Dragan Primorac, kojem ankete daju najviše šanse, Ivan Anušić te Miro Gavran. No pitanje je koliko oni mogu parirati Milanoviću i koliko mogu prikupiti glasova birača nekih drugih stranaka. Da HDZ što prije izađe s kandidatom, pogotovo nakon jučerašnje kandidature Selak Raspudić, očekuje i komunikacijski stručnjak i politički analitičar Jerko Trogrlić.

'Očekuje se od njih kao najveće i najsnažnije stranke da ponude nešto konkretno i da to ne bude netko tko će samo nastupiti, kao što bi to bio Gavran. On nema ozbiljne šanse dobiti izbore, ali je netko tko je civilizacijski Plenkovićeva profila i nestranački kandidat te bi iz njegove perspektive to bio častan poraz, ali ne netko tko bi ozbiljno mogao konkurirati Milanoviću. Po istraživanjima koja su puštali, Primorac i Anušić doista prolaze najbolje, s time da oni nisu isti profil kandidata. Anušić je, kao prvo, stranački kandidat i mogao bi biti jedinstveni kandidat desnice. On bi vjerojatno bio najbolja opcija za Plenkovića jer ako dobije, dobio je izbore, a ako izgubi, riješio bi se Anušića kao političkog faktora u stranci. Svjestan je, pretpostavljam, toga i sam Anušić i tu vjerojatno leži ta kalkulacija o tome hoće li ići ili ne u te izbore. Da Anušić želi biti kandidat, i to s rejtingom kakav danas ima, to bi i bio', kaže Trogrlić za tportal.

S druge strane, Primorac želi biti kandidat, i to već godinama, napominje Trogrlić. U tom je smislu godinama radio i na svom PR-u. 'Ima neke svoje utege u odnosima s HDZ-om. On je, sjetimo se, izbačen iz HDZ-a 2009., kada se kandidirao na izborima za predsjednika, i to mu dio HDZ-ovaca nikada nije oprostio. On je netko tko može zahvatiti šire biračko tijelo, za razliku od Anušića, koji je više usmjeren na ovaj dio desno od centra. Prošlo je poprilično godina otkad je Primorac bio politička osoba, odnosno ministar, no ostao je sveprisutan i dosljedno radi na svom PR-u sve ove godine. Međutim ima ozbiljnog protukandidata i danas imamo kriterije koji nisu vrijedili kada je Primorac zadnji put bio politički i stranački aktivan. To znači da su standardni viši. On je spreman na fajt, ali je pitanje je li spreman na sve što će Milanović vaditi o njemu. Tu će se u vrlo kratkom periodu, kada i ako postane kandidat, vidjeti kako stvari stoje. Mislim da rejtinzi u ovom trenutku samo govore o tome koliko je Primorac prepoznat i koliko građani pozitivno gledaju na njega. Milanović je stranački i politički u blatu već godinama i njegov rejting već je opterećen te ne postoji neki novi faktor o njemu. O Primorcu će se pak u sljedećim mjesecima sigurno pojaviti', kaže Trogrlić.

Dragan Primorac Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL







+5 Dragan Primorac Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL

Crna strana Trogrliću nije jasno zašto HDZ interno nije radio ankete za još neke kandidate, kao što su Ivan Šimonović ili Davor Božinović, jer su profila koji bi mogao proći. 'Dragan Primorac nije bez šanse, ali njegov je rejting temeljen na pozitivnom PR-u, na kojem dosljedno, kvalitetno i bez prekida radi. Sada taj PR kreće naplatiti u političkom smislu, no politička utakmica nije ista kao one što ih je imao do sada. Tu je i ona crna strana, i blato i negativnosti, i mislim da ćemo njegove dionice realno moći procijeniti nakon mjesec-dva kampanje', dodaje. << Od prve linije fronta preko tučnjave s policajcima do fotelje u Vladi: Tko je Ivan Anušić i što sve posjeduje >> U potrazi za kandidatom HDZ se vodi idejom da on može dobiti široku potporu stranaka vladajuće koalicije - i Domovinskog pokreta, i HNS-a, i HSLS-a.

Ivan Anušić Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL







+6 Ivan Anušić Izvor: Pixsell / Autor: Luka Stanzl/PIXSELL