[ANKETA] Velika je gužva u utrci za najpoželjniju lokalnu fotelju. Za koga biste vi glasali na izborima za gradonačelnika Zagreba?

Trinaest kandidata a fotelja jedna. Tako trenutno izgleda utrka za gradonačelničku poziciju u Zagrebu. Nakon 21 godinu na njoj će se naći novo lice, a tko to biti, znat će se početkom lipnja, jer sve ankete govore da će sigurno biti i drugog kruga. I dok nekolicini ankete daju prilične šanse da nakon preminulog Milana Bandića preuzmu vođenje metropole, ima i onih čiji izgledi nisu baš sjajni

Joško Klisović (SDP) diplomirani je pravnik. Premda je Gordan Maras žarko želio ući u utrku za gradonačelnika, stranačka mašinerija odlučila je da će to biti Klisović. Osim dva kratka dvogodišnja izleta i rada u privatnim tvrtkama - na početku karijere bio je pravnik u špediterskoj tvrtki i nešto kasnije radio u Atlanticu - veći dio karijere proveo je u Ministarstvu vanjskih poslova, a bio je i predstojnik Ureda predsjednika Ive Josipovića i zastupnik u Saboru. O tome kako treba voditi grad, posljednjih dana skuplja informacije i od Tita Kostyja, čelnika Zagreba netom prije Univerzijade.

Vesna Škare Ožbolt je pravnica poput Klisovića. U nadmetanje je krenula prije svih. Zagreb je jedno vrijeme bio oblijepljen plakatima 'Dolazi nam gradonačelnica' pa su se svi pitali o kome je riječ. Spomenuta anketa pokazala je da je ona kandidat Tuđmanova HDZ-a, odnosno izbor je starijih HDZ-ovih glasača. To ne treba čuditi kada se zna da je uz HDZ i Tuđmana bila vezana od početka 90-ih pa do njegove smrti. Od 2008. vraća se odvjetništvu iako se i za to vrijeme bavi politikom pa u dva navrata biva i predsjednica Gradskog vijeća Velike Gorice. Jutarnji list otkrio je da je plagirala program Marka Sladoljeva, kandidata Mosta na prošlim izborima, što je negirala i opovrgavala, a potom je navela da joj je netko hakirao stranicu, da bi se na kraju sve svelo na to da je u pitanju 'bila nespretna greška jedne volonterke, bez loših namjera'.

Miroslav Škoro (Domovinski pokret), inženjer građevine i diplomirani ekonomist, u javnosti je najpoznatiji kao pjevač. Karijeru zabavljača odlučio je zamijeniti političkom pa je nakon izlaska na parlamentarne izbore odlučio ići i na predstojeće lokalne. U prvom istupu izletio je s nizom obećanja od nove bolnice i nacionalnog nogometnog stadiona do zatvaranja Jakuševca i besplatnih vrtića od jeseni.

Anka Mrak Taritaš (GLAS), arhitektica, bivša ministrica graditeljstva, aktualna saborska i skupštinska zastupnica, u utrku je odlučila ući nakon što su propali njezini pregovori sa SDP-om. Na prošlim izborima ušla je u drugi krug za gradonačelnicu Zagreba kao kandidatkinja niza lijevo orijentiranih stranaka. Ostala je kratka u drugom krugu u odnosu na Bandića za 16.307 glasova.