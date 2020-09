[ANKETA] 'Samodopadne narikače i nezrele osobe': Je li predsjednik pretjerao u napadu na zastupnice Orešković i Puljak?

Predsjednik Zoran Milanović žestoko se obrušio na saborske zastupnice Daliju Orešković i Marijanu Puljak. Nazvao ih je samodopadnim narikačama te usporedio s Thelmom i Louise iz kultnog američkog filma ceste sa Susan Sarandon i Geenom Davis u glavnim ulogama. Pitamo vas je li predsjednik pretjerao u kritici

'U situaciji lockdowna govorili smo da će naša stvarnost biti novo normalno, nitko nije ni slutio da će to podrazumijevati činjenicu da se najviši državni vrh sastaje u nekakvim ilegalnim podrumima , u kojima zakonodavna, izvršna i sudbena vlast dogovaraju što će opljačkati', kazala je Orešković.

'To je Hrvatska sitih, pijanih elita koje se zakona ne boje jer znaju da će ih uspješno zaobići. Predsjednik Zoran Milanović živi upravo u toj Hrvatskoj, a ona mu je omogućila plandovanje u ilegalnoj točionici alkohola dok su građani i poduzetnici sjedili zatvoreni u kućama', rekla je Puljak.

Orešković je u srijedu ujutro kazala da je Ivan Pernar na neprimjeren način pokušao ukazati na ključne i ozbiljne probleme ovog društva, za razliku od Milanovića, koji kao predsjednik države na krajnje neprimjeren način te ključne probleme ove države pokušava sakriti. 'Pa vas ja pitam - što je gore?' rekla je Orešković i nastavila: 'Da, ako govorimo o onom šaljivom, pomalo i nakaradnom dijelu načina izražavanja gosp. Pernara, usuđujem se tvrditi da ih je Zoran Milanović debelo nadmašio. Dovoljno je pogledati njegov posljednji istup u petak, u cjelini, sada da ne spominjem sve, o King Kongu , upucanim lisicama, lavovima, o jednorozima koji su se mogli vidjeti u čuvenom 'Klubu' i tri reptila. Meni se čini da je Zoran Milanović nadmašio sve što je Pernar ikada izgovorio, pa čak i da su mu vaši kolege iz News bara pisali scenarij, teško je zamisliti ovakvu maštovitost. Jednom predsjedniku države to sasvim sigurno ne služi na čast.'

Milanović je na to istog dana odgovorio kazavši da 'tim samodopadnim i zavidnim osobama' ne želi davati na važnosti. 'Parafrazirat ću nešto iz pučke mitologije - drumovi će poželjeti Turaka, ali Turaka više biti neće. Sabor će poželjeti Pernara, kakvih provokatora sve ima', rekao je Milanović.

'Jučer sam tim samodopadnim narikačama propustio reći što ih ide. Dalija Orešković je u 36. godini života došla kao potpuno nepoznata i drugorazredna odvjetnica na čelo Povjerenstva. Ona nije bila ozbiljna odvjetnica, za razliku od njenog tadašnjeg muža. Ozbiljan odvjetnik znači biti uspješan, materijalno situiran, glasovit, a osoba od 36 godina javila se na jako visoku funkciju i s obzirom na to da je bila najmanje loša, ja sam je imenovao', rekao je Milanović te je Orešković i Puljak nazvao 'Thelmom i Louise'.

'Kad nije dobila novi mandat, otišla je kod Ace Stankovića i rekla da su ljudi, koje je molila za glas, lopovi. Onda je izgubila na europskim izborima jer nije stigla osnovati stranku, a onda je išla na predsjedničke izbore i osvojila jedan posto. Takvi su ljudi, koji bez iskustva žele biti predsjednici države, za promatranje', rekao je Milanović, dodavši da se nada da neće seksistički shvatiti njegov komentar jer nije tome namijenjen.

Potom se dotaknuo i Marijane Puljak.

'Marijana Puljak radila je u banci - što je radila u banci? Smišljala je zamke za kredite, to je bio njezin doprinos statusu hrvatskih građana. Dalija Orešković dovukla se u politiku s političkom protekcijom, za razliku od Puljak koja je izabrana u Splitu. One se ponašaju kao obični mali ometači. Onaj tko se bavi pločama i tablama nije zrela osoba', rekao je Milanović u nastavku prepirke s Dalijom Orešković i Marijanom Puljak.

O Orešković je još kazao da ona moralizira i soli pamet svima. 'Za nju se nije ni čulo do 36. godine u odvjetništvu. Ja sam u 'Klubu' Dragana Kovačevića bio s načelnikom Glavnog stožera i Kotromanovićem i to je to', kazao je Milanović.