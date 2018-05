Analiza Željka Marušića: Pogibije dječaka i mlade majke pokazale zašto smo na europskom dnu

Trava visoka oko metar uz cestu na kojoj je prije dva dana poginuo devetogodišnji dječak kod Daruvara pokošena je dan nakon kobne nesreće. Bi li se nesreća mogla izbjeći da su se odgovorni ranije sjetili pokositi travu? Možda, no prometni stručnjak Željko Marušić upozorava na to kako ova nesreća te jučerašnja u Virovitici, u kojoj je poginula mlada samohrana majka, pokazuju zašto je Hrvatska na europskom začelju po pitanju sigurnosti u prometu

'Devetogodišnji dječak upravljao je dječjim biciklom makadamskom prilaznom cestom iz smjera Daruvarskog jezera. Dolaskom do asfaltiranog raskrižja i Ulice Podborje nije se zaustavio te je prednjim dijelom bicikla udario u desna bočna vrata osobnog automobila marke Ford kojim je u smjeru Ulice Krste Frankopana upravljao 19-godišnji vozač . Nakon udarca biciklist je odbačen na desnu bankinu, a vozilo je sletjelo u lijevi putni jarak i prednjim dijelom udarilo u drveni stup električne mreže', stoji u šturom policijskom priopćenju.

Marušić kaže kako je riječ o kompleksnoj prometnoj nesreći s nekoliko sukrivaca. Visoka trava sigurno je smanjila vidljivost i preglednost, pitanje je i zašto nije riješen biciklistički promet, postoji li organiziran prijevoz djece u školu, ima li tamo pješačkih staza, nabraja Marušić.

Ipak, sve to ne amnestira vozača jer je on dužan prilagoditi brzinu vožnje sukladno uvjetima i vidljivosti, bez obzira na to tko je kriv zato što trava nije bila pokošena.