Brojne nepravilnosti na izborima u Srbiji: Objavljeni zabrinjavajući podaci s birališta

Izlaznost na parlamentarnim izborima u Srbiji približava se povijesnom maksimumu. Prema podacima organizacije CRTA, do 19 sati glasalo je čak 67,8 posto birača, znatno više nego na prethodnim izborima.
No uz rekordno velik odaziv zabilježene su i brojne nepravilnosti, a posebno zabrinjava podatak da je na gotovo polovici promatranih biračkih mjesta uočeno fotografiranje glasačkih listića.
Organizacija CRTA, koja prati regularnost izbornog procesa u Srbiji, objavila je da je do 19 sati izlaznost dosegnula 67,8 posto.
Za usporedbu, na parlamentarnim izborima 2023. godine u isto vrijeme glasalo je 55,5 posto birača. To znači da je ovogodišnja izlaznost do 19 sati veća za čak 12,3 postotna boda.
Prema procjeni CRTA-e, u posljednjem satu glasanja izlaznost bi mogla porasti za dodatna tri do četiri postotna boda. Ostvari li se ta procjena, konačna izlaznost mogla bi dosegnuti između 70,8 i 71,8 posto.
Fotografiranje listića na gotovo polovici biračkih mjesta
Uz iznimno velik odaziv birača, CRTA upozorava i na brojne nepravilnosti tijekom izbornog dana.
Prema podacima njihovih promatrača, fotografiranje glasačkih listića zabilježeno je na čak 48 posto biračkih mjesta obuhvaćenih promatranjem.
Posebno je zabrinjavajuća situacija u Beogradu, gdje je takvo ponašanje uočeno na 79 posto promatranih biračkih mjesta.
U Vojvodini je fotografiranje listića zabilježeno na 58 posto birališta obuhvaćenih promatranjem.
CRTA je izvijestila i o propustima u korištenju UV svjetiljki, kojima se provjerava je li birač već glasao. Takve nepravilnosti uočene su na 30 posto biračkih mjesta.
Na osam posto biračkih mjesta zabilježeni su slučajevi glasanja bez važećih identifikacijskih dokumenata.
'Svaka nepravilnost može imati ogroman značaj'
Iz CRTA-e upozoravaju da u uvjetima neizvjesne izborne utrke i pojedinačne nepravilnosti mogu biti važne za konačan rezultat.
'Već smo naglasili da u uvjetima tijesne izborne utrke svaka nepravilnost može imati ogroman značaj za ishod izbora', poručili su.
Ističu da je izborni dan općenito obilježen pritiscima i ometanjem rada biračkih odbora.
Nakon mirnog jutra uslijedili nasilni incidenti
Prema izvještaju CRTA-e, izborni dan počeo je relativno mirno, no situacija se tijekom poslijepodneva pogoršala.
'Nakon mirnog jutra atmosfera izbornog dana mijenjala se u zabrinjavajućem smjeru', upozorili su.
Njihovi promatrači zabilježili su porast broja pojedinačnih nasilnih incidenata izvan biračkih mjesta u više gradova Srbije. Među njima su Beograd, Pančevo, Vranje i Novi Sad.
CRTA zasad nije u dostavljenom izvještaju navela ukupan broj tih incidenata ni sve okolnosti u kojima su se dogodili.