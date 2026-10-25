Brojne nepravilnosti na izborima u Srbiji: Objavljeni zabrinjavajući podaci s birališta

No uz rekordno velik odaziv zabilježene su i brojne nepravilnosti, a posebno zabrinjava podatak da je na gotovo polovici promatranih biračkih mjesta uočeno fotografiranje glasačkih listića.

Organizacija CRTA, koja prati regularnost izbornog procesa u Srbiji, objavila je da je do 19 sati izlaznost dosegnula 67,8 posto.

Za usporedbu, na parlamentarnim izborima 2023. godine u isto vrijeme glasalo je 55,5 posto birača. To znači da je ovogodišnja izlaznost do 19 sati veća za čak 12,3 postotna boda.

Prema procjeni CRTA-e, u posljednjem satu glasanja izlaznost bi mogla porasti za dodatna tri do četiri postotna boda. Ostvari li se ta procjena, konačna izlaznost mogla bi dosegnuti između 70,8 i 71,8 posto.