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RUZMARIN BRIGADA

VIDEO Objavljena snimka napada na građane u Nišu: Gradom kruži kolona automobila, prijavljene prijetnje

M. Šu.

25.10.2026 u 20:41

Napad na građane u Nišu
Napad na građane u Nišu Izvor: Screenshot / Autor: Južne vesti
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U Nišu su tijekom izborne večeri prijavljeni novi incidenti. Prema tvrdnjama građana, gradskim ulicama kruži kolona od desetak automobila iz kojih se glasno pušta pjesma 'Ruzmarin', a osobe iz vozila navodno prijete prolaznicima i drugim vozačima

Više građana Niša prijavilo je incidente povezane s kolonom automobila koja se tijekom večeri kretala gradskim ulicama, javlja portal Južne vesti.

Prema tvrdnjama očevidaca, iz vozila se glasno puštala pjesma 'Stavi ruzmarin ispod jastuka', a pojedini sudionici kolone navodno su prijetili građanima i ometali promet.

Građani tvrde da su u jednom od automobila vidjeli dužnosnika SNS-a Branislava Kačara, dok je na snimkama koje su dostavili medijima, prema njihovim navodima, prepoznat i Bojan Marinković Bojzi.

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'Prepriječili su nam put, udarali po automobilu i prijetili'

Jedan od incidenata navodno se dogodio na gradskom bulevaru, gdje su građani pokušali automobilom prestići kolonu.

'Velika kolona prolazila je uz glasnu glazbu. Kada smo ih pokušali prestići i samo proći desnom trakom, prepriječili su nam put, izašli iz vozila, udarali po našem automobilu i prijetili', naveli su građani u prijavi koju prenose Južne vesti.

Prijavljene su i prijetnje izbornom promatraču na biračkom mjestu u Osnovnoj školi 'Branko Miljković'. Prema tvrdnjama građana, promatrač se nakon prijetnji uplašio i udaljio, a ista skupina navodno je prijetila i drugim osobama u Ulici Branka Miljkovića.

Zastupnik prijavio incidente policiji

Narodni zastupnik Đorđe Stanković objavio je da je o događajima obavijestio policiju. Prema njegovim riječima, zabilježene su registarske oznake vozila i identificirani sudionici.

'Policija je krenula u akciju sprečavanja nereda koje su planirali', napisao je Stanković na društvenim mrežama.

Napeto i ispred Gradskog izbornog povjerenstva

Osim incidenata na gradskim ulicama, napeta situacija prijavljena je i ispred prostorija Gradskog izbornog povjerenstva u Oficirskom domu. Prema riječima jednog člana povjerenstva, oko 18 sati ondje su se pojavila trojica nepoznatih muškaraca. Policija je pozvana na mjesto događaja, a prema dostupnim informacijama, nakon intervencije udaljila se s trojicom muškaraca.

Zasad nije poznato jesu li osobe privedene niti je li protiv njih pokrenut postupak.

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