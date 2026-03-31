Američke zračne luke se vraćaju u normalu, važni radnici konačno dobili plaće

Zračne luke u Baltimoreu, Houstonu, New Yorku, New Orleansu i Dallasu, koje su posljednjih tjedana doživjele velika kašnjenja, u ponedjeljak su izvijestile o vrlo kratkim redovima.

U nekim slučajevima su redovi za sigurnosnu provjeru trajali i više od četiri sata, što je najduže čekanje u gotovo 25-godišnjoj povijesti američke Transportne sigurnosne administracije (TSA).

Američki predsjednik Donald Trump naložio je u petak hitnu isplatu plaća radnicima TSA-e unatoč neuspjehu Kongresa da okonča 45-dnevnu djelomičnu blokadu vlade, a Ministarstvo domovinske sigurnosti priopćilo je da će radnicima sjesti plaća već u ponedjeljak.