Američke zračne luke se vraćaju u normalu, važni radnici konačno dobili plaće

Najveće američke zračne luke, koje su tjednima trpjele velike poremećaje u radu pošto 50.000 službenika za sigurnost prometa nije primilo plaće od sredine veljače, kažu da se poslovanje vraća u normalu.
Zračne luke u Baltimoreu, Houstonu, New Yorku, New Orleansu i Dallasu, koje su posljednjih tjedana doživjele velika kašnjenja, u ponedjeljak su izvijestile o vrlo kratkim redovima.
U nekim slučajevima su redovi za sigurnosnu provjeru trajali i više od četiri sata, što je najduže čekanje u gotovo 25-godišnjoj povijesti američke Transportne sigurnosne administracije (TSA).
Američki predsjednik Donald Trump naložio je u petak hitnu isplatu plaća radnicima TSA-e unatoč neuspjehu Kongresa da okonča 45-dnevnu djelomičnu blokadu vlade, a Ministarstvo domovinske sigurnosti priopćilo je da će radnicima sjesti plaća već u ponedjeljak.
Trećina radnika se nije pojavila u petak
Neki radnici objavili su na društvenim mrežama da su im plaće sjele na bankovne račune u ponedjeljak rano ujutro.
Izostanci su u petak dosegnuli vrhunac kada se oko 12,4 posto radnika, odnosno 3560 njih, nije pojavilo na poslu, a u mnogim većim zračnim lukama zabilježeni su ogromni redovi. Više od 500 službenika sigurnosti zračnih luka dalo je otkaz od veljače.
Više od trećine radnika nije se pojavilo u petak na njujorškim aerodromima JFK, Baltimore, Atlanta i New Orleans, a 45 posto radnika nije se pojavilo u petak u dvije zračne luke u Houstonu.
Demokrati u Kongresu zaustavili su financiranje Ministarstva domovinske sigurnosti dok zahtijevaju promjene pravila koja reguliraju imigracijske operacije, nakon što su agenti ICE-a u Minneapolisu ubili američke državljane Renee Good i Alexa Prettija.
Demokrati pregovarali o reformama
Demokrati su predložili zasebno financiranje TSA-e dok su pregovarali o reformama načina rada imigracijskih i carinskih agenata.
Zračne luke suočavaju se s porastom broja putovanja tijekom proljetnih školskih praznika, s oko pet posto većim prometom nego prošle godine.
Stotine američkih imigracijskih agenata i službenika domovinske sigurnosti počelo se prošlog tjedna raspoređivati u 14 američkih zračnih luka kako bi pomogli u sigurnosnim provjerama, a Bijela kuća je rekla da će ostati na svojim mjestima dok se operacije ne vrate u normalu.