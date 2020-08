Alemka Markotić: Trend oboljelih je silazan. Imamo skokove zbog žarišta, a problem je dijelom u mladim ljudima

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić gostovala je u RTL-u Danas.

"No, trend je silazan, ako odete na korona.hr vidjet ćete da od početka ovog drugog dijela ovo je silazni trend gdje svakih par dana imamo neke manje skokove vezane uz različita žarišta i to je, na neki način očekivano. Iako bismo bili sretniji da nema ni toga", kazala je Markotić .

"Problem je dijelom u mlađim ljudima, nekim zatvorenim prostorima noću gdje se pojavljuju pojedinačna žarišta i tu ćemo sigurno poduzeti određene mjere da se ta mjesta gdje se pojave žarišta čim prije saniraju i da se nekakvi postupci stroži uvedu na tom mjestu", kazala je za RTL.

Kazala je da još uvijek to nisu jako brojna žarišta, ali da su ona identificirana. "To su bila veća privatna okupljanja, tipa svadbi i momačkih i djevojačkih večeri, i pojedinačnih noćnih klubova. Moramo uzeti u obzir da postoje i stotine onih koji paze da sve mjere budu provedene kako treba. Tako da ne možemo kažnjavati sve, ali ćemo pokušavati na mjestima gdje se pojavljuju žarišta uvesti dodatne mjere sigurnosti provjere i viditi kako poboljšati tu situaciju da se na tim mjestima više ne pojavljuju nova žarišta", kazala je.

Spustila se i dob zaraženih pa ih je sve više među mladima. "Mladi definitivno nisu među najrizičnijim skupinama. Ali veliki broj njih sad je dosta popustio s mjerama. Dosta je tu kretanja, aktivnosti i slično. Naravno, što bude veći broj, veće su šanse da i tu bude ozbiljnih bolesti. Bitno je da mladi shvate da i sami mogu puno doprinijeti i pomoći zdravstvenom sustavu i jedni drugima. Oni su mnogo puta bili avangarda u teškim situacijama, vjerujem da će mladi ljudi to shvatiti, a uskoro ćete vidjeti, jedna skupina entuzijasta, profesora iz Osijeka i Slavonije priprema jedan jako zanimljiv školski program koji će se odnositi i na biosigurnost, biozaštitu i covid pa vjerujem da će mladi to svesrdno prihvatiti i pomoći svima nama u tome", kazala je.

"Njemački i talijanski maturanti vjerojatno se nisu zarazili u Hrvatskoj"

Na pitanje o njemačkim i talijanskim maturantima koji su kazali da su se zarazili na Pagu, Markotić je rekla da su "ti mladi ljudi već trećeg dana boravka u Hrvatskoj dobili simptome". "Tako da je vrlo malo vjerojatno da su se zarazili u Hrvatskoj. Ima nekih slučajeva vezanih uz Zrče, ali ne bih rekla da je ta skupina dobila infekciju u Hrvatskoj, s obzirom da bi trebalo bare pet, šest ili sedam dana inkubacije da se bolest razvije. Ili su jedni drugima tijekom putovanja u autobusu to podijelili, a vrlo je moguće i prije da su neki bili zaraženi", kazala je.

Na pitanje o velikim događajima koji nam slijede, kao što je Sinjska alka i Velika Gospa, Markotić je poručila svima da i dalje moraju biti odgovorni. "Napravljene su restrikcije u okupljanima i različitim aktivnostima. Vjerujem da svi oni koji će pohađati ta događanja su odgovorni i da će učiniti sve da se drže osnovnih epidemioloških mjera distance i higijene i naravno - ne ići ako ste bolesni i imate temperaturu, a na mjestima okupljanja držati distancu i biti odgovoran i onda će sve biti u redu", kazala je.

Kazala je da se čini kako je manja infektivnost onih koji nemaju nikakve simptome bolesti. "No to ne znači da ne moramo biti na operzu i važno je ne kriti svoje kontakte jednom kada se utvrdi da ste bili bolesni. To je od ključne važnosti. Nikome ne pomažemo, a možemo mnoge ugroziti, ako krijemo te podatke", kazala je.

U igri su tri cjepiva

Na pitanje o cjepivima, odgovorila je da su sada tri u igri. "Američko-englesko koje je realno očekivati u kasno proljeće ili sredinom iduće godine, ako i dalje sve bude uredu u trećoj kliničkoj fazi. Rusi najavljuju svoje cjepivo koje bi navodno trebalo biti vrlo brzo. No, o tome nemam jasnih, nikakvih znanstvenih i stručnih podataka da bih to mogla procijeniti i komentirati. VJerojatno će se i tu pojaviti neke nove informacije", kazala je.

Dodala je da je krvna plazma jedna od opcija, ako nema drugih lijekova. "No, nažalost još se ne zna kolika je učinkovitost liječenja krvnom plazmom u covidu. Zasada prema analizana, oko 5400 ljudi je primilo krvnu plazmu, no samo njih dvjestotinjak se može analizirati na siguran način i da bismo bili sigurni da je učinkovito. Zasad je to premali broj, još se ne zna ni kolike su nuspojave i kolika bi bila zaštita. Nažalost, većina tih ljudi osim plazme dobije i neke druge lijekove, a dosta njih su i kronični bolesnici pa uzimaju i lijekove za kronične bolesti pa je teško utvrditi učinak. Ali kod težih bolesnika vrijedi pokušati jer nešto, vjerojatno, može pomoći", zaključila je.